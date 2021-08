"No deberíamos partir con presión"

El Sporting arranca en poco más de 48 horas la temporada 2021-22. El centrocampista Nacho Méndez se ha convertido en uno de los jugadores más veteranos de la plantilla rojiblanca. El de Luanco afronta el estreno ante el Burgos "con muchas ganas e ilusión por empezar y poner fin a esta pretemporada. Es un día bonito para jugar, con nuestra gente de vuelta. Es un escenario ideal".

El centrocampista heredará el dorsal 10 que portaba Carlos Carmona. "Es un número con el que jugué en las categorías inferiores. Al dejarlo libre Carmona... es una responsabilidad, que asumo encantado. Es el relevo a una persona que fue un ejemplo para todos en el vestuario. Es un honor grande llevar este número", apunta.

Para el jugador, su rol será similar al de las últimas temporadas. "El mismo que he venido desempeñando durante estos años. Creo que tengo mi importancia dentro del vestuario por los años que llevo aquí. Tenemos todos una buena relación. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que los nuevos se adapten. En el campo, toca estar a disposición del entrenador", expone. Del mismo modo que dentro del terreno de juego, toca adaptarse para jugar "donde el entrenador me requiera cada fin de semana. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Cada uno, con sus características... me ha tocado jugar en una posición nueva en la que he intentado adaptarme. Toda mi vida he jugado por dentro, donde más a gusto me siento. Esto no depende de uno, es una cuestión del entrenador. Jugaré donde me toque. Intentaré hacerlo lo mejor posible en el rol en el que se me demande. No es un secreto donde he jugado toda mi vida. Un poco más retrasado de la mediapunta. Intento adaptarme a lo que me toca".

Respecto a Fran Villalba, uno de los fichajes de más renombre del equipo sportinguista, Méndez evita hacer comparaciones con Manu García. "Puede cumplir el perfil, aunque son jugadores de características diferentes. La gente le hace la adaptación sencilla. Nos puede dar muchísimo, un jugador diferencial que nos aporte talento en segunda línea. Que nos dé goles, como ha hecho en anteriores equipos. Ojalá pueda dar el rendimiento que ha hecho que Manu pueda firmar en Primera", asegura.

Además, el vestuario rojiblanco trata de quitarse la presión por tratar de estar en la zona alta. "No creo que partamos con presión, no deberíamos. La exigencia es máxima, hay que conocer el entorno, el lugar que debe ocupar el Sporting. Sabemos lo exigente y pasional que es la afición. Tenemos que hacer de su apoyo una ventaja y no salirnos de lo que nos llevó a estar arriba toda la temporada pasada", asegura Nacho Méndez. El centrocampista rojiblanco celebra la vuelta del público. "La gente seguro que está con ganas de volver y de volver a ver fútbol. Tenemos que hacer de esa energía algo positivo, sobre todo en los peores momentos y apoyarnos en eso para sacar un puntito más al rival. Es importante el primer partido. Es nuestro objetivo más inmediato, sacar los tres puntos y tener buenas sensaciones".

Por último, en cuanto a su papel individual, Nacho Méndez espera olvidar las lesiones que le vienen lastrando en momentos importantes en las últimas campañas. "Ha coincidido que han sido lesiones en momentos importantes, en fechas parecidas y en zonas parecidas. Son cosas que hay que aceptar y no pensar más en ello. Quiero dejarlo atrás y tener un año con más continuidad, de volver a disfrutar del fútbol y sentirme importante. Tengo ganas de que todo vaya bien. Estoy haciendo todo para que así sea".