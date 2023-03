El debate en torno a la salvación: ¿Hará falta llegar a los 50 puntos?

Cervera ha marcado el objetivo. El técnico ha cifrado la permanencia en 50 puntos. Todo apunta a que podría estar más barata, de ahí que se puedan interpretar las palabras del entrenador azul como una manera de mandar un mensaje contra la relajación del vestuario. Pero también está la posibilidad de que los equipos de abajo aprieten en las últimas jornadas. El debate se ha instalado en el oviedismo. ¿Hará falta llegar a 50 puntos? ¿La salvación estará más barata? ¿El equipo está capacitado para llegar a ese listón? Son preguntas que nos hemos hecho en Deportes COPE Asturias y que diferentes periodistas que rodean la actualidad del Real Oviedo nos ayudan a responder.

Ramón Julio García, periodista de El Comercio, no cree que el listón vaya a estar en esa cifra: "No parece probable que sea necesario llegar a los 50 puntospara lograr la permanencia. El año pasado la Real B tenía los mismos que tiene ahora la Ponferradina y al final el primero que se salvó lo hizo con 45. Lo que está claro es que con 50 te vas a salvar seguro. Lo que querrá Cervera es que los jugadores mantengan las orejas tiesas y no bajen la guardia".

Nacho Azparren, de La Nueva España, también va en esa línea: "Creo que es curarse un poco en salud y fijar un objetivo más ambicioso. La media de los últimos años es 46,9, por lo que con 47 debería dar. Pero es que los de abajo llevan un ritmo bastante lento. De todas formas, entiendo la estrategia de Cervera".

Íñigo Domínguez, de TPA, da incluso una posible cifra de puntos en los que podría estar la salvación: "Yo creo que no van a hacer falta los 50 puntos, aunque tampoco sabría decir exactamente cuántos va a necesitar el último que mantenga la categoría. Otra cosa es que cuando llegan estos partidos a veces equipos que están desahuciados empiezan a funcionar. Yo creo que en 44 o 45 estará la salvación".

Pablo Fernández, de La Voz de Asturias, también respalda el mensaje del técnico: "Cervera manda el mensaje que tiene que mandar. El equipo tiene que sumar 50 aunque luego sean menos. Faltan todavía cuatro o cinco victorias y eso no es negociable. Luego vienen las cábalas".