David Guerra sobre la posible llegada de Nico Serrano: "El Athletic tiene grandes futbolistas que juegan competiciones europeas"

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa de presentación de Carlos Dotor para responder a las preguntas del mercado de fichajes.

Confianza en Rubén Albés. "No hay que reconfirmar nada, está todo más que confirmado con Rubén Albés".

Nico Serrano. "El Athletic es un gran club, tiene unos valores que son referencia para muchos y especialmente aquí en el norte. Desde aquí les vemos con mucho respeto. Tenemos una muy buena relación con el A thleticy tienen muy buenos futbolistas, que incluso disputan competiciones europeas. Del mercado pronto hablamos".

Posible renovación de Albés. "No hay debates ni cuestiones al respecto de su renovación. No es el momento de hablar de eso y nunca lo ha sido para él ni para nosotros. Eso no lo cambia la racha de resultados".

Confianza en la plantilla. "Hay veces que nos dejamos llevar por el dramatismo, es lo que percibo. Hay que ser autocríticos y no hemos hecho las cosas bien para tener esta racha. Por eso hay cuestiones que no están funcionando. Soy el primero que me siento frustrado cuando las cosas no salen. La realidad es que este mismo grupo de jugadores nos ha llevado a estar arriba. Aquí lo está diciendo alguien como Dotor, que viene con la mirada limpia. Tienen hambre y cualidades para llevarnos donde queremos estar, porque los objetivos del Sporting van a estar siempre arriba. Es un momento complicado, pero en el que tenemos confianza en lo que está haciendo este cuerpo técnico y estos jugadores. Entiendo al aficionado porque siempre nos apoyan y entiendo que puedan llegar a esta discusión. Nosotros estamos trabajando en complementar la plantilla para tener elementos que nos ayuden a conseguir los objetivos. Cuando termine el mercado pondremos las cosas claras y continuaremos trabajando. El grueso de los que nos llevaron a Playoff el año pasado y la base de Mareo son los que tenemos en la plantilla y los que representan al Sporting y en los que tenemos toda la confianza. Tenemos confianza en los jugadores que tenemos".

Trabajo en el mercado. "Trabajamos con toda la confianza en lo que estamos haciendo en el mercado de fichajes, con el trabajo de todos los implicados. Cuando acabe el mercado haremos valoración de todo lo que estamos haciendo. Hasta aquí puedo y debo decir porque en esto del mercado todo puede cambiar en un minuto y cuando uno de los actores habla parece que todo se enrevesa".