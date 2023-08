David Guerra, ambicioso en el mercado: "Queremos jugadores diferenciales"

En la presentación oficial de Rober Pier y Hassan, David Guerra, presidente del Real Sporting, analizó la actualidad del mercado de fichajes y la salida de Pedro Díaz.

Objetivos en el mercado.

"Vamos a maximizar el límite que tenemos. Un par de jugadores al menos vamos a traer. Lo que está por ver es la posición y donde nos van a reforzar mejor. Queremos jugadores que nos aporten un valor añadido".

Pedro Díaz.

"No salimos en este mercado con la intención de vender en ningún momento. Sí atendimos la situación del jugador. No voy a entrar en números, pero estamos satisfechos con la tasación que hemos conseguido en el traspaso. Quiero agradecer a la afición el entendimiento de situaciones que se van dando en el mercado. Veo ilusión y optimismo con el equipo en los aficionados cuando vienen a Mareo".

No hay prisa para firmar.

"Tenemos muy buenos jugadores en la plantilla y las circunstancias de cada uno son valorables y diferentes. Por suerte hemos comenzado la pretemporada con una plantilla amplia. Los jugadores de Mareo han venido con mucha fuerza. No diré una posición concreta, pero queremos algo diferencial. No nos vamos a poner nerviosos porque LaLiga empiece en una semana. Sabemos que las oportunidades llegarán. Queremos elevar el nivel y queremos un plus más. No nos volveremos locos en una semana y manejaremos los tiempos".