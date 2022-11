David Gallego: "Vengo de una familia humilde, de un pueblo minero; me emociono"

"Estamos muy contentos de que hayáis confiado en nosotros para liderar este proyecto. Espero que todos los bercianos os sintáis orgullosos de nosotros". Son las primeras palabras de David Gallego al frente de la Sociedad Deportiva Ponferradina. El ex técnico del Sporting afronta su primera aventura después del conjunto rojiblanco. "Vengo de una familia humilde y trabajadora, de un pueblo minero. Me emociono. Era muy fácil aceptar", ha dicho sobre su decisión de aceptar la oferta de El Toralín.

El de Suria coge a la 'Ponfe' a solo un puesto del descenso a Primera RFEF, pero Gallego cree en las posibildiades de su equipo. "Consideramos que Jose Gomes ha hecho cosas espectaculares y cogeremos algo de eso, pero también pondremos nuestro sello. Lo que queremos es que los valores del Bierzo se vean en el terreno de juego: gente trabajadora y honrada, que consiguen las cosas a través del esfuerzo. Eso es lo que queremos sobre el campo", declaró. Con Gallego se suma a la Ponferradina Toni Clavero, el que fuera su ayudante en el Sporting.

Bromeó sobre el mal resultado que cosechó el Sporting la pasada temporada en El Toralín, donde cayó por 4-1: "ahora soy entrenador de la Ponferradina y le tenemos que ganar al Sporting", dijo entre risas. "Vais a encontrar a un entrenador extremadamente honrado. He llegado hoy y he podido ver poco. Me ha venido a saludar Yuri", confesó. Su primer reto al frente de la Ponferradina va a ser enfrentarse al Málaga.