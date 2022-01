David Gallego: "Estamos muy ilusionados"

David Gallego compareció en rueda de prensa en la previa del partido de Copa del Rey frente al Cádiz. En juego, los cuartos de final. Con una convocatoria en la que destaca el regreso de Víctor Campuzano, que regresa a la lista tras dos meses fuera por una lesión en el tobillo, y la ausencia de Aitor García, que no se ha recuperado a tiempo de sus problemas de espalda.

Cómo afronta el Sporting estos octavos de Copa

"Con mucha ilusión. Convencidos de que vamos a hacer un buen partido. Queremos hacer un buen partido".

Cómo afecta el cambio de entrenador en el Cádiz

"Es un equipo de Primera Division, que está en la parte baja. A nivel de trabajo y análisis de rival. No sabemos qué idea puede tener el entrenador en el Cádiz. Sabemos cómo es Sergio pero no con estos jugadores. Pero tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que darle importanci a alos pequeños detalles".

Los cuartos de final en el horizonte

"El equipo está en una línea ascendente en las últimas semanas. Es un rival de superior categoría. Sabemos lo que genera un entrenador nuevo. Los jugadores que no participaban se ven con posibilidades y eso hace que te metas en dinámica. Estamos muy ilusionados, queremos competirles y pasar la eliminatoria, vamos a por ello".

Ilusión en Copa y en Liga

"Tanto el equipo como el club está muy ilusionado. Mañana sabemos que es un partido y que en caso de ganarlo pasaremos a una ronda con solo ocho equipos; no queremos perder eso. En Liga también estamos ilusionados. Eso no nos lo quita nadie".

¿Volverá el Sporting a esperar atrás para salir a la contra?

"Dependeremos de lo que nos proponga el rival, ya lo veremos".

Campuzano vuelve a la convocatoria

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo más importante es que viene convocado y que ha superado sus problemas de tobillo. No está para 90 minutos pero sí para echar una mano".

Sólo piensan en la Copa

"Mañana tenemos un partido de Copa. El siguiente partido es el de Cádiz, y es importante".

Aún sin fichajes

"Sabemos que hasta el ultimo dia puede hacer movimientos. No me desvío la atencion en algo que no depende de mí. Quedan días y sabemos que aun quedan posibilidades de mejorar lo que tenemos".

Estado de 'Puma' Rodríguez y bajas en la posición de extremo

"Está al 100% para los minutos que consideremos. Ha sido solo precaución. Tenemos que adaptarnos a las bajas. Adaptándonos al Cádiz elegiremos el tipo de jugador que más nos pueda ayudar".

La Copa, escaparate para el Sporting

"Sí, pero es que estamos en octavos ante un equipo de Primera, tenemos que ser realistas. Hemos eliminado a un equipo de Champions ganador de Europa League pero no es fácil, vamos a ir poco a poco y hacer las cosas bien mañana. Estoy seguro de que el público nos apoyará, pero no sé si será suficiente. Lo vamos a intentar. Al final lo que queremos es ganar, como cada semana. Lo que quiero es competir y hacer un gran partido contra el Cádiz".

¿Considera que se está siendo demasiado crítico con su trabajo?

"Para nada. Soy una persona muy respetuosa. No voy a decir cosas que no siento. El trato es super respetuoso y estoy encantado. Sabemos que cuando las cosas no salen en cuanto a resultados todo el mundo tiene su opinión".