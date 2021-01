David Gallego: "La dirección deportiva está haciendo lo imposible por fichar un delantero"

David Gallego no ofrece pistas acerca del once que pondrá en liza este domingo ante el Cartagena. Lo que sí reconoce el entrenador del Sporting es la mejora de los futbolistas ya recuperados tras sufrir la COVID-19. “Evolucionan bien. Se encuentran mejor a nivel físico y sus sensaciones son mejores. Valoraremos cuál es el mejor once que podemos hacer”, explica el entrenador. Uno de esos futbolistas es el portero Diego Mariño, sobre quien destaca que “ya lleva más sesiones. La semana pasada tuvo pocas. Se encuentra mejor”.

Respecto al mercado, el técnico rojiblanco incide en la idea de incorporar un delantero centro antes de que el próximo lunes se cierre el mercado. “Mi planteamiento ha sido claro. Estamos buscando, me consta. La dirección deportiva está haciendo lo imposible por traer un jugador que pueda suplir las características de Álvaro. Pensamos en buscar a alguien que compense esa salida”, reconoce.

Además, Gallego considera que su equipo debe continuar con la dinámica que está manteniendo hasta el momento. “Para ser candidato a cualquier cosa, tenemos que seguir con la línea que tenemos hasta ahora. Estar unidos, ser competitivos cada semana. Que tengamos en cuenta que el jugador está al servicio del equipo. Si no perdemos la humildad ni nos desviamos del camino, el equipo va a competir”, apunta. Aunque cree que una asignatura pendiente es la de mejorar lejos de El Molinón. “Tenemos que tratar de conseguir algo más fuera, sin perder lo que estamos haciendo en casa, que es francamente difícil”, señala.

El entrenador del equipo sportinguista también destaca que sus jugadores han entendido la gestión de vestuario que se lleva realizando en los últimos meses. “Uno de los valores que más orgulloso estoy es que han entendido lo que va a ser nuestra gestión. Que el colectivo está por encima de las individualidades. Estamos a servicio del equipo. No ha habido problema ni lo va a haber”, apunta.