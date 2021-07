"Ya no me acuerdo del año pasado"

El técnico del Sporting, David Gallego, compareció en rueda de prensa por primera vez esta pretemporada para abordar todos los temas de actualidad en el club rojiblanco:

Cómo va la pretemporada

"Como cualquier pretemporada. El equipo está asimilando los conceptos generales muy bien y estamos en el punto en el que pensábamos estar"

Fichajes

"Son tres jugadores que ocupan posiciones que queríamos reforzar. El club y el cuerpo técnico vamos unidos y vamos en la misma línea. Satisfecho con estos jugadores porque también eran apetecibles para otros clubes".

¿Más refuerzos?

"Valoro a los de aquí porque son jugadores del Sproting. A final de temporada tuvimos una reunión con el presidente y la dirección deportiva. Saben muy bien lo que opino de la plantilla y lo que considero mejorable. Eso es una cosa y el mercado es otra. Mi responsabilidad llega hasta ahí y a partir de ahí lo mío es sacar rendimiento a lo que tengo"

Marcha de Manu García

"Más que trastocarnos, tenems que adaptarnos con lo que aún tenemos. Contra el Burgos saldremos 11 a pesar de que no esté Manu. Era un jugador determinante en Segunda. Espero que le vaya bien en Primera porque aún es un jugador nuestro. Lo que me preocupa de verdad es lo que tenemos ahora".

Caso Djuka

"Cómo no voy a contar con Djuka. El gol se paga y son puntos. Tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Otra cosa es el mercado y lo que pueda pasar. Sólo me ocupa lo que tengo y lo que tengo lo entreno al 100%. Tanto a los del filial como a Djuka"

¿Defensa de 3 centrales?

"Como entrenador tenemos que estar preparados para definir cualquier estructura. Pero igual que el año pasado. El hecho de que ahora haya 5 centrales es circunstancial. No me hace plantearme nada diferente a lo que ya me planteaba"

'Puma' Rodríguez

"No voy a opinar sobre ningún jugador que aún no pertenezca al Sporting"

Canteranos

"Todos los jugadores que pasan por el primer equipo es porque les vemos potencial para participar en el primer equipo"

Ofertas que le han llegado

"Como entrenador no puedo evitar que pregunten por David Gallego. Pero nunca habéis escuchado que yo quiero salir. Contento de que en otros sitios se valore nuestro trabajo"

Final de temporada pasada

"No me acuerdo del año pasado. Esto empieza de cero. El pasado es para coger experiencias para el presente. Año nuevo y tenemos que volver a ser lo que fuimos la pasada temporada"

Público en El Molinón

"El año pasado el equipo demostró que puede competir y estar arriba. Semana tras semana trabajaremos para ver dónde nos llega el trabajo. El público tiene que ser algo a favor para nosotros. Si esta plantilla tiene nivel para ser primeros, nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento. Nuestra afición no suma, multiplica. Tienen que ser uan ayuda tremenda para todos".

Continuidad respecto al año pasado de CT y plantilla

"Es muy importante la continuidad con los jugadores. Tenemos muchas cosas avanzadas. Es verdad que en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a modelo, en cuanto a los valores que queremos inculcar... todo está más avanzado. Al final ganas tiempo y es una gran ventaja".

Berto, destacando en pretemporada

"A todos los jugadores del Sporting les vemos potencial para estar con nosotros. Otra cosa es el rendimiento que nos den después. En el caso de Berto, está en muy buena situación y ha llegado genial. Le ha venido muy bien jugar con el filial en el último tramo de temporada".

Qué le pide a Javi Rico

"Ya saben cuáles son mis inquietudes. A partir de ahí iremos viendo. Lo que hablamos es privado pero estamos en la misma línea. Lo que me ocupa es entrenar bien"