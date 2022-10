David Costas: "El vestuario sabe que no ha sido un partido bonito, pero hoy todo es felicidad"

¿Qué supone la victoria ante el Málaga?

"Lo es todo la victoria. Muy importante. Te das cuenta de que puedes jugar bien o mal, pero si no ganas no vale para nada. La sensación que tenemos en el vestuario es que no ha sido un partido bonito a nivel juego, pero es todo felicidad ahora".

¿Dónde ha estado la diferencia entre Cervera y Bolo?

"Lleva pocas sesiones aquí. Está contando con alguna baja que está volviendo de lesión y otros que nos hemos perdido sesiones por problemas físicos. El primer mensaje suyo es prepararnos para ganar. Jugar bien o mal es otra cosa, otro fútbol. Quiere ganar. Nos convenció desde el primer momento. No fue el partido más bonito del Real Oviedo el de ayer, pero el vestuario está lleno de energía, ojalá que nos acostumbremos a eso y ganemos más".

¿Cómo ha sido para ti el regreso ante el Málaga?

"Cuando volví de la lesión por primera vez dije que mi cabeza me dijo que estaba preparado, pero físicamente no estaba bien. Ayer me noté bien. Rápido, fuerte en los duelos como la temporada pasada. Iré a mejor acumulando partidos y entrenamientos. Contento con dejar la portería a cero. Para los defensas es un punto de confianza".

¿Las bajas están influyendo en el rendimiento del equipo?

"Es complicado cuando no tienes a toda la plantilla disponible, pero no vamos a ponerlo de excusa. Hay que competir y dar lo mejor. Te puede condicionar cómo jugar pero no es excusa. Estamos en el Oviedo y en Segunda por algo. Es una plantilla muy competitiva donde tenemos buenos jugadores y hay que competir cada partido".

Solidez defensiva.

"Si eres capaz de mantener portería a cero tienes muchas opciones de ganar y pocas de perder. Es clave no encajar en esta categoría porque darle la vuelta a los partidos es difícil. Arriba ya vendrán los goles".

En la primera parte, ¿había miedo a perder?

"No sé. El míster lleva poco aquí y hay bajas. Es complicado. La situación del equipo no era la ideal. Empiezas con esas dudas del principio pero nos mantuvimos sólidos y detuvimos las opciones del Málaga. Victoria, tres puntos y a crecer".

Toca pensar en el Alavés.

"El míster pide correr mucho, ha sido una semana intensa. Ahora vamos a un campo muy difícil que será una buena prueba para saber de qué está hecho este Oviedo"