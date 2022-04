David Costas: "La rivalidad ha de quedar en el campo"

A David Costas le tocó vivir el derbi desde la grada. El defensa azul se perdió el partido por acumulación de amarillas, pero vivió el encuentro de manera muy intensa junto a sus compañeros.

¿Cómo está el vestuario?

"Muy contentos. Era un partido importante, era el derbi y cayó de nuestro lado. Ganó el Oviedo y estamos muy contentos".

¿Cómo se vive desde fuera?

"Lo hablaba con Ziganda, se vive con más nervios. Me había tocado participar en todos los partidos y nunca lo había vivido así. Hicimos un partidazo, el equipo estuvo a la altura".

Partido de Tarín

"No era un papel fácil, tras estar inactivo, hacer el partido que hizo, demuestra que estamos todos enchufados. Hizo un gran partido y ya había tenido la suerte de jugar con él. Es un gran jugador".

Lo de después

"Fue todo rápido. Bajamos al túnel de vestuarios. En cada zona del campo había varios jugadores de cada equipo. Muchos no nos dimos cuenta de lo que pasó con Joan. Creo que a algunos les sobrepasó la situación debido al mal momento que están viviendo. Se equivocaron en ciertas cosas. A pensar en lo que estamos viviendo. No hemos perdido a ningún jugador. Pensamos en Alcorcón. Quedan seis finales".

Comunicados del Sporting

"Al final, la cosa se ve por dónde va a venir cuando antes del partido a nuestra directiva no la invitan a ir al estadio o la invitan de unas formas que no son correctas para mí, cuando no dan facilidades para que vaya nuestra afición... ya sabes que las cosas no tienen que hacerse así. Nosotros la hicimos de otra manera. Es una rivalidad que se tiene que quedar en el campo. Cuando haces las cosas así... es verdad que no te esperas lo que pasó, situaciones que no son de fútbol. No podemos darle más bombo. Pensamos en el partido de Alcorcón".

Cuarta victoria consecutiva

"Tenemos muchas ganas y mucha ilusión por conseguirlo. Quedan pocos partidos, poco tiempo. Es importante ir a cada partido. Es importante el partido de Alcorcón. Es un equipo que está poniendo en complicaciones a todos los que están allí".

63 puntos para playoff

"Llevamos tiempo haciendo cuentas, pero es verdad que los que vienen por abajo, parece que costará un poco más de lo que pensábamos. Estamos ahí, ojalá a final de temporada estemos todo aquí celebrando algo"