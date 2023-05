David Costas: "¿Mi renovación? Las cosas van por buen camino"

David Costas repasó la actualidad de un Real Oviedo que acumula cuatro victorias consecutivas y que está haciendo un gran final de curso.

Remontada ante la Ponferradina.

“Se nos complicó al principio con esos dos goles. No creo que está un cesemos haciendo tan mal partido. Al descanso el mister nos dijo que simplificáramos, que estábamos dando muchas vueltas. Que metiéramos balones al área. Que iba a salir. Tuvo razón. Simplificamos, llegamos más por banda y ahí llegó”.

¿Playoff?

“No estamos pensando en eso. Hace nada peleabas por alejarte de abajo pensando en alejarte cuando mas mejor. Ahora ya salvados matemáticamente pensamos en ganar y en hacer un buen final".

Ilusión de un buen final de temporada.

"Después de esta temporada con tantos altibajos, con momentos buenos, malos y horribles, pues acabar bien ayudará a que la gente se ilusione otra vez y a que nosotros empecemos la temporada que viene con otra energía".

Terminar arriba conlleva premio económico.

"La parte económica, dependiendo de dónde termines en la tabla, es más cosa del club, peroel cuerpo me pide ganar el fin de semana y volver a ganar el siguiente. Cuanto más arriba, mejor. Ya no por clasificación, por sensaciones".

Al principio de temporada las expectativas eran altas.

“Es normal que la gente se cree una expectativa. Incluso los futbolistas pensamos ¿y si este año sí? Pero pillas una temporada con altibajos y pasan estas cosas”.

Feliz en Oviedo.

“Estoy muy contento aquí. Es el club en el que mejor me han tratado desde que salí de mi casa. Me gusta esto y me gusta por donde está tirando el club. A ver si somos capaces de que esto se alargue”.

¿Renovación?

“La parte económica es cosa del club, pero a mí el cuerpo me pide ganar el fin de semana y el siguiente. Ojalá seamos capaces de ganar los partidos que quedan”.

Próximo rival: Real Zaragoza.

“Están haciendo las cosas bien en este tramo. A nivel sensaciones y juego están haciendo las cosas bien y tienen muy buenos jugadores para la categoría. Tienen gente muy peligrosa, jugadores a los que no te gusta defender. Están pagando altibajos, pero son un gran equipo”.

Conversaciones para seguir en el Tartiere.

“Son cosas que se están poniendo de acuerdo representantes y club pero las cosas van por buen camino. Llevamos mucho hablando de esto. No corre prisa a ninguno porque tengo un año más de contrato. Hablé con ellos y dije que no priorizaba eso, que quería volver a encontrar sensaciones. Y a partir de ahí ver si podíamos prolongar”.

Renovación de Cervera.

“Cuenta conmigo, juego todos los findes, ojalá se quede aquí siempre (risas). Sería buena noticia su renovación. Ojalá renueve y se quede aquí muchos años”

Derbi asturiano.

“Estábamos apercibidos los dos y cayó Dani. A ver si no me pasa lo mismo que el año pasado que me perdí el derbi. Lo vamos a intentar hacer lo mejor posible y a seguir con la racha”.

Apercibido de sanción.

“A nivel de juego no me condiciona. Si te la sacan y te lo pierdes son cosas del fútbol. Son cosas que pasan. No puedes pensar algo así porque en cualquier momento la lías. No se me pasa por la cabeza”.

Se mantiene el bloque para la próxima temporada.

“Sí importa. Es clave. Mantener un bloque, una plantilla que tiene 15 jugadores nuevos cada año… puede salir bien, pero yo creo en el bloque, en mantener jugadores importantes. Que la gente que va a venir aporte su granito de arena y entre todos hacer algo bonito”.