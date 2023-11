David Costas mira hacia arriba: "Quiero ilusionarme y conseguir algo bonito"

El Real Oviedo ha vuelto a ilusionarse. La victoria frente a la SD Eibar ha reactivado al oviedismo tras dos empates consecutivos frente a Zaragoza y Cartagena. Tras nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, los azules se sitúan a cinco puntos de distancia del gran objetivo: el playoff de ascenso a Primera División.

Entrenamiento en El Requexón y rueda de prensa de David Costas.

Después de dos días de descanso tras vencer al Eibar, el equipo de Luis Carrión regresó al trabajo en El Requexón con los regresos de Víctor Camarasa y Oier Luengo, que vuelven a trabajar con el grupo dejando atrás sus lesiones. Santi Cazorla continúa trabajando al margen y es seria duda para el partido del domingo (16:15 horas) frente al Mirandés en Anduva.

Antes de la sesión, David Costas compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación.

Racha de nueve partidos sin derrotas. "Es complicado, son dos meses y algo sin perder. Es una pena porque tuvimos varios empates que podían haber sido victorias. Hay que valorar que el equipo no se deja ir. Ahora centrarse en sumar de tres en tres y seguir adelante".

Aún pesa el inicio. "El inicio no fue bueno, pero el equipo poco a poco está consiguiendo darle la vuelta. Estamos haciendo las cosas mejor, ojalá podamos conseguir algo bonito".

Nivel personal. "Soy un tío que le gusta ganar siempre, que compite hasta el final. Contento con mi rendimiento por ayudar al equipo".

Próxima jornada: Mirandés. "Es el primer día de la semana, vamos a pulir los fallos que tuvimos contra el Eibar y a partir de mañana prepararemos el partido contra el Mirandés. Son un equipo fuerte en casa que no sabes por dónde te puede salir".

¿Mejor momento personal en Oviedo? "Aquí estoy muy bien y estoy muy cómodo. Estamos haciendo un fútbol que me gusta siendo protagonistas, teniendo el balón. Es un buen momento para mí".

Acción del penalti ante el Eibar. "Es una acción a balón parado y me coge por allí. El míster nos pide que nos la juguemos y quiere que tengamos incidencia a la hora de construir el ataque".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Temporada sin lesiones. "El año pasado el problema fue la pretemporada. Me la perdí y lo arrastré todo el año. Arrastré dolores durante toda la temporada y no me encontré cómodo nunca. Este año me encuentro muy bien físicamente, muy fuerte".

Objetivo playoff. "Vamos a ir poco a poco. En la Segunda hay sorpresas todos los años, pero sí creo que tenemos plantilla para competir con cualquier equipo. Vamos a seguir haciendo las cosas bien y a ver hasta dónde podemos llegar".

Carrión pide ir al ataque. "Cuando empieza la segunda parte y marcamos gol nada más empezar me doy cuenta de que el equipo estaba bien y que teníamos que ir arriba. En la acción del penalti la verdad que estaba buscando que me tocaran un poquito (risas). Me dan una patada, es penalti y ganamos el partido".

Anduva. "Es un campo que me gusta. Es pequeñito, pero hay bastante gente que acompaña al equipo. Es un desplazamiento asequible para la gente de Oviedo".

Mirandés, rival difícil. "Son partidos complicados en Anduva. Es un equipo bastante impredecible. A veces parece que vienen de mal momento y te pintan la cara. Tienen mucha gente joven que te la puede liar en cualquier momento. No tenemos buenas experiencias en los dos últimos años con el Cuco y Cervera".

Ilusión de la afición. "Ganas al Eibar después de hacer una buena segunda parte a un buen equipo y es normal que ilusionemos. Ese minuto 88 lo cambió todo. Quiero ilusionarme, seguir haciendo las cosas bien. Tenemos que ganar en Anduva, que hace tiempo que no ganamos fuera"

Segunda División. "Hubo alguna sorpresa esta jornada. Algunos equipos empezaron muy bien la temporada y ahora les está costando. Hay que aprovechar la buena dinámica para intentar ir hacia arriba".

Charla de Carrión al descanso contra el Eibar. "El mensaje nos vino bien. No nos estábamos dando cuenta de lo que el mister estaba viendo fuera, nos veíamos superados. Él quiere un equipo valiente, que presione alto, y en la primera parte no lo estábamos haciendo. Metió dos laterales y dos extremos muy altos y nos dio una solución para ganar el partido. Leyó el partido muy bien".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID COSTAS AQUÍ