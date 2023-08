David Costas: "La mejor versión del Oviedo está por llegar"

David Costas compareció en sala de prensa tras la derrota en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife.

No fue el debut soñado.

“Fue un partido que empezó mal y acabó mal. En líneas generales estuvimos mal con y sin balón".

¿Crea dudas empezar así?

“Es un primer partido de liga, un desplazamiento complicado para nosotros, no recuerdo un buen partido allí en los años que he estado aquí. No le vamos a dar más importancia, pensamos ya en el Racing de Ferrol".

Debut en el Tartiere.

“En casa tenemos que dar una mejor imagen, hay que hacer las cosas mejor. No salió nada en Tenerife, ni con balón ni sin él. Fuimos inferiores al Tenerife y queremos quitarnos esa espina por las malas sensaciones que tuvimos".

Problemas con balón.

“No somos un equipo de virtuosos con el balón. Tenemos que hacer las cuatro o cinco cosas que se nos dan bien. Y correr más, ganar más duelos, ser más superiores al rival. Hacer las cosas que nos pide el mister. Simplificar con balón. Creo que los resultados van a llegar. El año pasado pasamos una mala racha con él, nos dijo lo que había que hacer. Seguro que las cosas van a ir mejor”.

Margen de mejora.

“Acabamos de empezar. La mejor versión del Oviedo está por llegar claramente. El equipo tiene que ir yendo a mucho más. Me gusta el equipo, me gusta como acabamos compitiendo el año pasado y creo que podremos alcanzar ese punto”.

Lucas Ahijado.

“Está un poco jodido y triste. Tiene el tobillo reventado. No tiene buena pinta. Está haciéndose las pruebas y desde aquí le mandamos mucho ánimo”.

Primera jornada en Segunda.

“Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Esto acaba de empezar y tenemos una buena plantilla, podemos hacer las cosas mucho mejr que lo que hicimos en Tenerife. Ante el Racing de Ferrol es el momento para ganar y tranquilizar a la gente y a nosotros mismos".

Golpe a la ilusión del aficionado.

“Entiendo a la gente. A nivel de ocasiones no pasó nada, pero la sensación de que estábamos espesos con balón, de que nos ganaban los duelos… La gente ve eso y es normal. La pretemporada quizá pensaba la gente empezaba con ganas y luego si haces el partido que haces y pierdes, es normal que la gente pase de cien a cero en un segundo. Tenemos una oportunidad para volver al cien este fin de semana”.

Baja importante de Lucas.

“Estaba Mario en el banquillo y lleva poco tiempo, apenas hizo pretemporada. Cervera decidió meter a un jugador que ya jugó ahí y rindió bien. Sorprende un poco que se quedará Calvo en el vestuario, pero el mister creyó que era lo mejor. Sorprendido, pero el fútbol es así”.

Momento personal.

“Después de la pretemporada del año pasado este año tengo muchas mejores sensaciones. Me encuentro muy bien y con muchas ganas. Ilusionado de hacer una buena campaña y de demostrar que tenemos nivel para hacer las cosas bien. El primer objetivo es llegar a 50 puntos. Y luego competir por lo máximo”.

Rol importante en el equipo.

“Es uno de los motivos por los que estoy cómodo. Llevo tres temporadas aquí y no puedo pedir más. Siempre que he estado disponible he jugado todo y estoy agradecido con el club y con el mister. La responsabilidad de devolverlo también la tengo. El equipo va a ser mejor equipo del que vimos el otro día”.