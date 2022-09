David Costas: "Mi cabeza me metió prisa y recaí, pero creo esta va a ser la buena"

David Costas, que ha vuelto a entrenar esta semana con el Real Oviedo, ha explicado sus problemas de lesiones en sala de prensa antes del choque frente al Lugo en el Anxo Carro (domingo, 16:15 horas). El central gallego aún no ha debutado esta temporada y se encuentra ahora una gran competencia en el puesto de central.

¿Cómo estás?

"Estoy bien, yo creo que esta va a ser la buena. Me encuentro bien, llevo unos días entrenando con el equipo y tengo buenas sensaciones. A ver si de esta soy capaz de meterme en el equipo de una vez, convivir, completar sesiones y entrenar todos los días con ellos".

¿Cómo has vivido esta lesión?



"Al principio no era nada grave, era algo para recuperarme rápido. Luego es verdad que mi cabeza me metió un poco de prisa para volver y recaí. Por eso se alargó más. Pero ya estoy recuperado y la lesión está olvidada. Ahora solo pienso en volver a coger buenas sensaciones y volver a competir".

¿Estás para jugar ya?

"Llevo bastante tiempo lesionado, estoy volviendo. Esta es la primera semana que entreno con el equipo después dos meses y medio parado. Poco a poco. Sí es verdad que me noto bien, que tengo buenas sensaciones, pero decidirá el míster. Si me preguntan estoy bien, me encuentro bien, pero veremos qué pasa".

¿Cómo está el equipo después de perder contra el Ibiza?

"Llevamos unos partidos en los que no somos capaces de ganar y tenemos muchas ganas de ir a Lugo y traernos los tres puntos. A ver si somos capaces de romper esa sequía que tenemos, que no somos capaces de hacer gol. Creo que no habrá problema porque tenemos buenos jugadores arriba: Borja fue el pichichi de la categoría la temporada pasada, tenemos a Sergi (Enrich) y a Samu (Obeng), que está haciendo las cosas bien cuando sale desde el banquillo. No va a ser un problema en exceso y acabarán llegando los goles".

La competencia de Rodri Tarín.

"El equipo está bien atrás, encaja poco. Es una cosa parecida al año pasado, porque a los equipos les sigue costando crearnos ocasiones y se repite esa tónica. Ahora está jugando Rodri y es competencia, pero también un amigo y un compañero dentro del vestuario. Toca competir y luego el que decide es el míster, que va a elegir al que ve mejor entrenando. Si cree oportuno que tiene que jugar Rodri, tendré que esperar mi momento y cuando me toque jugar agarrarme al puesto haciendo un buen partido y generarle un 'problema' al míster".

¿Cómo están los ánimos dentro del vestuario?

"Llevo tiempo sin jugar y veo al equipo desde fuera y estoy tranquilo, veo al equipo bien. Es verdad que unos días ha jugado mejor y otros peor, pero estoy tranquilo. Sé lo que tengo en mi equipo y lo que pueden hacer mis compañeros. No estoy nada preocupado. Los goles van a llegar, tenemos gente que hizo goles el año pasado y también los hará este".

¿Te preocupa no haber podido debutar aún?

"Lo que me fastidia es haberme lesionado, no el no estar disponible. Me dio rabia haberme lesionado y no haber podido competir por el puesto, hice tres entrenamientos y al cuarto me lesioné. No fui capaz de competir, de meterme en el grupo. Llevo solo tres sesiones con Bolo, además de las dos de esta semana, eso es lo que a mí me fastidia".

¿Te preocupa no tener esa base de pretemporada?

"A mí lo que me gustaría es jugar. En estos dos meses y medio he intentado no estar parado y seguir entrenando, aunque campo no podía hacer. Me noto bien después de dos meses sin pisar el campo, no tengo esos dolores en las piernas típicos de pretemporada. Me noto rápido, como el año pasado. Habrá que ver las sensaciones compitiendo".

La vuelta a tu 100%, ¿depende más de lo físico o de la cabeza?

"Tienes esa incertidumbre, sobre todo cuando recaes. Cuando te duele algo o tienes cargada alguna zona pues dudar, y eso es más el aspecto mental. Hay que soportar esa barrera que te pone en la cabeza y estar tranquilo, es una lesión más y solo toca entrenar".

¿Es pronto aún para que puedas jugar?

"Mi cabeza me dice que estoy listo, pero también me lo decía la primera vez y volví a caer. Por sensaciones, creo que esta es la buena, que le hemos dado a la lesión el tiempo que necesitaba. Es normal que el míster todavía vea que no esté listo, aunque yo me vea para competir. En el momento en el que el míster me pida algo, sean 80 minutos, 20 o 10, estaré preparado, pero habrá que probar".

¿Crees que es una opción para Bolo jugar con tres centrales?

"No sé lo que se le pasa a Bolo por la cabeza, ojalá lo supiera. Puede ser que en algún momento quiera cambiar algo, no sé. Ahora mismo la gente de mi puesto está haciendo las cosas bien y toca esperar, es lo que hay".