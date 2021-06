ESCUCHA LA ENTREVISTA A DAVID COMAMALA EN DCA.

David Comamala ha explicado en COPE ASTURIAS los motivos de su salida del Real Oviedo, club con el que tenía un año más de contrato: "Era una situación comentada con la propiedad, con Federico González, y con el Consejo. Hay que ser realistas: yo vine al Oviedo con un proyecto común con una persona. Dadas las circunstancias, entendía que lo más honesto, y casi sano, era afrontar una nueva situación y liberar al club de cualquier compromiso".

El ya exsecretario técnico del Oviedo quiere "seguir hacia adelante" tras perder recientemente a su madre y después del fallecimiento de Francesc Arnau. "Todos nos vamos encontrando con circunstancias duras en la vida. Soy una persona muy realista, intento ser positivo, hay que afrontar lo que viene y seguir", ha contado en la entrevista en DCA.

Comamala, quien entendía que su tiempo en Oviedo se había acabado, no puso inconvenientes para ayudar a la entidad en las dos últimas semanas. "Dentro de lo que he podido, y en unas curcunstancias tan especiales, he intentado echar una mano al Cuco (Ziganda) en lo que podía necesitar de mí en cuanto a información; hemos comentado mucho sobre jugadores. Y también he estado a disposición de la propiedad, del club, para lo que han podido necesitar. De hecho, aún estoy a disposición de ellos para todo lo que necesiten", ha remarcado.

"Lo que no he entrado es en situaciones que pueden afectar al Oviedo en el futuro más inmediato. Entiendo que el club tiene que seguir su camino, avanzar. Teníamos una hoja de ruta marcada, había muchas situaciones habladas, pero ahora es el nuevo director deportivo, junto al míster, quien tiene que tomar su camino", ha explicado.

Sobre si ha habido avances o gestiones, por ejemplo, para intentar renovar a Sergo Tejera y Juanjo Nieto, Comamala ha respondido en la charla en COPE ASTURIAS: "El club está hablando esas situaciones, no se han dejado de lado, pero el nuevo responsable de la parcela deportiva tendrá que tomar sus decisiones".

"De Oviedo me llevo el haber estado en un club muy muy grande, es una realidad que no percibes hasta que no estás en el día a día. Y de Asturias... es una tierra fantástica. Con la pandemia no he podido conocer todo lo que me habría gustado. ¿Mi futuro? Está la rumorología habitual del fútbol... Pero de momento no hay nada. Hay interés de dos equipos, pero hasta que no arreglara lo de aquí... No tengo claro el camino a seguir", ha asegurado. Las últimas palabras son para Francesc Arnau: "Allá donde esté seguirá empujando al Oviedo, seguro".