David Argüelles, primer canterano que debuta con Martí

Después de diez años en las categorías inferiores del Sporting, David Argüelles dio en Butarque un paso que no olvidará en su carrera: debutar con el primer equipo. "Estoy feliz. Es el sueño de mi vida hecho realidad. Muy feliz y agradecido con todas las personas para llegar hasta aquí", declaró el joven lateral.

Argüelles entró en la convocatoria ante la baja de Vasyl Kravets, cedido por el Leganés. Pablo García, que fue titular en Butarque, sufrió problemas musculares, y llegó el turno del canterano. "No tenía claro que pudiera debutar. Me dijeron 'a calentar' y entré en bucle porque no sabía muy bien lo que me decían. Me relajó el míster y me dijo que hiciera lo que sabía hacer y que saldría todo", cuenta.

Tras el partido, turno para las felicitaciones y para almacenar recuerdos en un día que nunca podrá olvidar. "Me han felicitado todos los compañeros. Una 'firmina' en la camiseta en el bus. Me han pedido la camiseta varios aficionados... pero este me la quedo para enmarcar"

"Me acuerdo de mis padres. De mi madre Alejandra y de mi padre Diego, también de mi hermana Yaiza. No he mirado el móvil aún, pero voy ahora...", finalizaba Argüelles, que siempre recordará un domingo 20 de marzo de 2022 en Butarque como el día que debutó con el primer equipo del Sporting.