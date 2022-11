Dani Queipo, renovado hasta 2027: "Llevaba diez años esperando este día"

Dani Queipo atendió a los medios de comunicación después de hacerse oficial su renovación hasta 2027 con el Real Sporting.

Qué sensaciones tienes después de renovar con el Sporting.

"Es un día que llevo esperando los diez años que llevo aquí. Solo puedo dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, compañeros que quedaron en el camino y todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí".

¿Qué diría el Dani Queipo de junio sobre estar aquí ahora renovado hasta 2027?

"No me lo creería, la verdad. Son meses de cambios. Estoy adaptándome todavía, no me acostumbro a que me puedan reconocer por la calle. Supone un cambio grande para mí, pero me lo tomo con los pies en la tierra y con tranquilidad".

¿Algún episodio curioso ahora que te conocen por la calle?

"Ninguno en concreto. A veces quedas con los amigos y notas esas miradas, esos gestos. Todas las experiencias de momento son buenas y me quedo con eso".

Importancia de Abelardo.

"Está claro. El míster ha sido muy importante. Otro quizá no hubiera apostado por un chico de la cantera, estoy muy agradecido. Por bajas de compañeros he podido dar un supuesto nivel que se esperaba de mí y tener continuidad en estos partidos".

¿Cuál es el principal cambio que has notado con los 'mayores'?

"La expectación que tiene la gente con lo que puedas hacer en el campo. Hay una presión y hay que saber gestionarlo. ¿En el vestuario? Son gente normal. No sé qué decirte. Me lo ponen fácil (risas)".

¿Has tenido momentos de crisis?

"Crisis no. Ha habido altibajos, no todo es un camino de rosas hasta llegar al primer equipo. Nunca te esperas estar aquí en este momento. He tenido suerte pero también hay mucho trabajo detrás. Tanto yo como mis padres, que se sacrificaban a traerme todos los días desde Oviedo".

Qué dicen tus padres.

"Intentan normalizar la situación todo lo que pueden, pero para ellos es un cambio importante".

Cambio de dorsal y ficha del primer equipo.

"No está claro todavía. Voy a seguir con el dorsal del filial hasta que me communiquen que puedo cambiar. Seguiré llevando el 30".

Cómo ve al equipo.

"Bien, me siento apoyado por los compañeros. El equipo está siguiendo en buena línea, pero nos faltan resultados. Nos falta sumar de tres en tres en estos últimos partidos. La dinámica es buena y espero que pronto se vea reflejado en la clasificación".

Qué te dice Abelardo que debes de mejorar.

"En muchas cosas, nadie es perfecto y menos un canterano como yo".

Ejemplo para los niños de Mareo.

"Que nunca tiren la toalla. Que trabajen día a día, que disfruten cada momento como si fuera el último. Siempre hay complicaciones, pero con trabajo todo es más fácil".