Dani Navarro cuelga la bicicleta después de 19 años como profesional: "Es difícil, se hace duro"

Dani Navarro cuelga la bicicleta. Nacido en Salamanca pero afincado en Asturias desde pequeño, llevaba 19 años como profesional dando pedaladas. Pero en realidad ha sido más tiempo. Desde que tenía once años, cuando empezó en Las Mestas, cerca de donde vivía tras trasladarse a Gijón con sus padres. Desde ahí hasta ahora nueve participaciones en el Tour de Francia, nueve en La Vuelta Ciclista a España y cinco en el Giro de Italia. "Es difícil tomar la decisión, se hace duro" dice en Deportes COPE Asturias. Este miércoles ha sido el protagonista desde ADARSA.

Desde pequeño ya se veía que lo suyo iba a ser el ciclismo: "En cadete ganaba casi todas las carreras, en juveniles fui al Mundial y fui subcampeón de España... En Sub-23 pasé al filial de la ONCE y ahí estuve genial". Un deporte que ha cambiado de manera notable desde ese momento en el que llega a profesional hasta ahora que se retira: "Ha cambiado muchísimo. Antes lo veía como más fácil. Yo llegué en 2005 y las carreras no se iba tan rápido. Igual se hacía una escapada y se iba tranquilo. Ahora no. Se va una escapada, coge tres minutos máximo y se va todo el día a tope".

Recuerda con cariño las temporadas que corrió con Alberto Contador y lo que significaba ser su gregario: "Era un corredor muy valiente. Molaba mogollón. Te divertías mucho trabajando para él. Molaba mucho ser gregario con él. Te decía donde le tenías que lanzar, donde tenías que arrancar.... He tenido muy buenos líderes pero Contador es Contador".

Su mejor momento es la recordada victoria en Cabárceno, en la Vuelta de 2014: "Fue un año espectacular. Corrí Tour y Vuelta. Pero el Tour no lo pude acabar, me puse enfermo. Y al final me vino bien porque llegué a la Vuelta muy bien. Iba súper fácil".

Y ahora llega preguntarse ¿y ahora qué?: "Llevo desde los 11 años andando en bici, no tengo estudios superiores y lo único que sé hacer es dar pedales. Técnicas, tácticas... Algo relacionado con el ciclismo estaría bien".