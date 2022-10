Dani Calvo: "El trabajo diario era bueno, pero no éramos capaces de plasmar las ideas y eso iba pesando"

La semana ha sido intensa para el Real Oviedo. Muchos cambios, con la figura de Álvaro Cervera como gran protagonista. El técnico recupera efectivos de cara a su estreno, con la zona del centro de la zaga como principal foco. Dani Calvo ya se entrenó este jueves y confía en llegar al encuentro del lunes. Hoy ha analizado la situación azul en El Requexón.

¿Cómo se encuentra?

"Mucho mejor. Ayer hice tres semanas, que es un plazo considerable para la lesión que tuve. Poco a poco estoy entrenando con el equipo y tengo buenas sensaciones. Estos días y la evolución que tenga marcará si estoy disponible. No quiero correr riesgos para evitar una posible recaída, porque eso sería un palo duro. Con prudencia poco a poco ir entrenando con el equipo y estando más cerca de volver"

¿Qué mensaje trasmite Cervera?

"He estado un poco apartado. Ha querido transmitir tranquilidad. Mentalmente nos tenemos que renovar. Estamos un poco bloqueados en ese aspecto. En el campo incide mucho en defender bien. Aspectos defensivos, cerrar espacios, conceder poco... Hemos encajado muchos goles estos últimos partidos y así es difícil sumar puntos".

¿Qué le pasaba al equipo que no plasmaba lo que el entrenador quería?

"Es una situación desagradable cuando destituyen a un entrenador. El trabajo diario era bueno, pero no éramos capaces de plasmar las ideas y eso iba pesando. Cuando ves que no salen las cosas el jugador también se bloquea. Es una decisión que no gusta a nadie. Seguimos hacia adelante, con un nuevo entrenador y vamos a salir pronto de esta situación".

Aspecto mental

"Sabemos que el aspecto mental consiste en hacer una limpieza y aislarse de lo de fuera. Centrarnos en el partido del lunes y conseguir una victoria balsámica que nos ayude a coger el rumbo que tenemos todos pensado y que este equipo es capaz. Ha demostrado el año pasado que tiene mimbres para hacer mucho más"

¿El vestuario se siente responsable?

"La responsabilidad no es solo del entrenador. Es la cabeza visible, pero responsables somos todos. Tení una idea de juego y no éramos capaces de plasmarla. Es responsabilidad nuestra. Los que perdemos somos nosotros. Es responsabilidad de todos y nosotros también hablamos. Hay que estar todos juntos y sacar la situación adelante. El lunes se va a ver un equipo diferente".

Partido de Málaga y calendario

"Viene apretado. Es importante sacar puntos porque si te metes abajo y no sumas cuesta salir. Lo afrontamos con muchas garantías. Tenemos que ir a ganar además en casa, que tenemos ese deber. HA SIDO un inicio desastroso en casa. Queremos que el Tartiere vuelva a ser un lugar difícil para el rival2.