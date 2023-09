Dani Calvo: "Tenemos que confiar en nosotros mismos, somos buenos futbolistas”

"La primera media hora fue buena, fue lo que el míster quería ver. Que presionáramos altos, que fuéramos valientes. Se vio el Oviedo que él quería ver y nos lo transmitió. A partir del minuto 30 quizá fruto del cansancio empezamos a rifar más el balón y ellos tuvieron acercamientos. Fue un partido igualado, que como se está dando esta temporada te acaban metiendo un golazo y te vas a casa dolido".

"Lo que nos pide el míster a los centrales cambia. Nos pide abrirnos para sacar el balón jugado. Te pide que abras el campo para poder sacar el balón jugado y desde ahí ya se estira el equipo contrario y se pueden buscar situaciones en largo".

“Si ves el recorrido del míster y los equipos en los que ha estado, son equipos que han metido muchos goles. Esperemos que aquí también sea así. Desde el año pasado nos ha faltado gol. Esperemos que se pueda solucionar y que sigamos encajando pocos goles”.

“Llevamos con la frase de que acaba de empezar varias jornadas y van pasando las fechas. Necesitamos la victoria para refrendar el trabajo y mejorar la confianza”.

“Hay gente a la que le afecta la situación. Él nos transmite el mensaje de que no tiene que afectar. Tenemos que liberarnos de cabeza y estar preparados de cabeza. Jugar sin lo de fuera. Sabemos que la afición está descontenta, pero nos va a apoyar”.

“Es difícil de explicar el cambio. Acabamos muy bien, ganando partidos. Y el inicio fue malo. A raíz de la defensa de cinco el equipo mejoró, pero por circunstancias no sacó resultados. Entramos en la espiral de que no ganamos y se decidió por lo que se decidió”.

“Puede ser la percepción que hay desde fuera. Cuando no se gana o está el equipo en una situación mala los jugadores parecemos peores. He tenido nivel más alto y no me siento a mal nivel. Soy muy autocrítico. Si ganamos un partido seguro que todos nos vemos más altos y más guapos”.

“En su casa están muy fuertes. Llevan una racha sin perder muy larga. Queremos ser protagonistas y apretar arriba. Da igual fuera o en casa, tenemos que ganar”.

“Son situaciones muy diferentes. El año pasado el equipo estaba anímicamente más hundido, estaba peor y un poco más perdido. Esta temporada los últimos partidos de Cervera veníamos compitiendo bien, aunque había poca propuesta ofensiva. Esa es la diferencia. Con este cambio el equipo seguía estando sólido. Carrión se ha encontrado un equipo que sabe defender bien y si mete sus automatismos lo agradeceremos todos”.

“Son gestiones diferentes. Ni mejor ni peor, cada uno tiene su estilo. A Carrión le gusta mucho conversar, hablar con los jugadores, se reúne específicamente… Hay jugadores a los que le puede gustar más porque les puede hacer sentir importantes”.

“Es un estilo de juego que requiere tiempo para que funcione al máximo. Pero hay jugadores que hemos jugado a un juego muy similar y tenemos muchos conceptos interiorizados. Se ha notado que conceptos que ha querido meter ya los conocemos y han salido mejor”.

“Con el anterior entrenador encajábamos poco porque defendíamos más atrás y con más gente. Ahora vamos a tener la línea más arriba, se pueden generar más transiciones. Pero la defensa estamos preparados para asumir ese rol. Con Ziganda hacíamos presiones altas y no teníamos problema en estar a campo abierto. Nos va a exigir más pero no tenemos problema”.

“Espero que no nos atenace. Tenemos la necesidad de ganar, pero tenemos que estar tranquilos. La confianza del entrenador es un apoyo fundamental, nos intenta liberar de la carga mental. Tenemos que confiar en nosotros mismos, somos buenos futbolistas”.