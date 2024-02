Dani Calvo, sobre el derbi: "Tenemos que tener tranquilidad, que sean ellos los que tengan prisas"

Empate ante el Eldense. "Ya pasó, ya tuvimos dos días para pensarlo. Fue un momento de 'bajonazo' porque teníamos expectativas de ganar ese partido. La primera parte jugamos más al 'tran tran', nos faltó una marcha para hacerles más daño. En la segunda, además de los cambios que nos dieron fluidez, se vio al Oviedo que queremos todos: el que empuja y mete al rival atrás. Hicimos méritos para ganar pero no pudimos".

Falta de fluidez con el balón ante el Eldense. "Sí, lo notamos. El rival también estuvo muy 'junto' en la primera parte y salieron bien a las contras. En la segunda parte evolucionamos e hicimos salida de tres con Oier, Costas y yo. Mejoramos con eso".

Lesiones de Costas. "Tristes por él. Llevaba dos meses parado y ahora recae o vuelve a tener una lesión en la misma zona. Es un jugador muy importante para nosotros".

Descontentos con el punto ante el Eldense. "Un punto no vale. Si es cierto que, tras una primera parte mala, no pierdes. Quizás en otros momentos no hubiéramos remontado. Tenemos hambre, tenemos un gran equipo y queremos meternos arriba. Queremos seguir progresando y aumentando esta racha".

Capacidad para rmeontar partidos. "Somos un equipo capaz de rehacerse. Hemos ido varias veces por debajo en el marcador y hemos sido capaces de responder y remontar".

Derbi frente al Sporting. "Es un partido muy importante. Somos dos equipos luchando por estar arriba, aunque ahora estemos los dos fuera del playoff. Sería un punto de inflexión ganar este partido. Veo al equipo con muchas posibilidades

Dos derrotas duras para el Sporting. "Entiendo que sí. Llevan dos derrotas y lo de ayer es ahondar en la herida. Un 3-0 es un resultado duro, pero en un derbi nada tienen que ver las dinámicas. Nos ha pasado también a nosotros, que hemos venido mal y hemos sacado un buen resultado".

Bajas del Sporting. "Cote y Rubén Yáñez son jugadores importantes, aunque tendrán recambio. Nosotros nos fijamos en nosotros. Tenemos jugadores fantásticos y la única idea es ganar".

Derbi. "Son partidos de mucha tensión. El equipo que tenga más poso, más tranquilidad, tiene más opciones de llevarse el partido".

Un derbi con los dos equipos peleando el playoff. "Me acuerdo del derbi de mi primer año, en El Molinón, que era para engancharnos al playoff, aunque ellos estaban algo más abajo. De los que he jugado yo es el más vibrante porque los dos tenemos opciones de meternos arriba".

Goalaverage con el Sporting. "Cuando todo está apretado es importante el goalaverage. Queremos vernos arriba cuanto antes".

¿Capacitados para aguantar este ritmo? "Sí, lo veo preparado. No es casualidad esta racha. Veo al equipo preparado para seguir a este ritmo".

El Sporting descansa un día menos. "No creo que afecte. Jugando de un fin de semana a otro hay tiempo para recuperar. Si fuera entre semana el último partido sería otra cosa, pero en este caso no".

Recaídas de compañeros lesionados. "Es duro por el momento personal que sufren ellos. Yo por suerte me lesiono poco, pero recaer de una lesión tiene que ser duro. Me preocupo por mis compañeros".

¿Cómo te imaginas el derbi? "Mucha tensión. El campo a rebosar, un montón de oviedistas con nosotros, apoyándonos. Tenemos que tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Que sean ellos los que tengan las prisas".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DANI CALVO AQUÍ