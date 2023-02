Dani Calvo: "Es frustrante recibir este golpe de realidad"

Dura la resaca de la derrota en Cartagena.

"Sabemos que fue una imagen irreconocible. La primera parte fue desastrosa. Tenemos que aprender de ello para que no vuelva a pasar".

Picos de rendimiento sorprendentes para un equipo regular como el Oviedo.

"Sí, creo que la primera parte no puede volver a pasar. Puedes estar mejor o peor con balón, pero no puede pasar que se pierda la intensidad o la voluntad. Nos pasó factura esa falta de intensidad, no se puede permitir. O quieres o no quieres, y eso nos pasó factura porque en esta categoría hace falta intensidad y fueron superiores en eso".

El descenso viene apretando por detrás.

"A estas alturas no existe. O peleas por arriba o peleas por abajo. Estamos en la situación de pelear por abajo y hay que conseguir los 50 puntos cuanto antes".

De mirar al playoff al descenso.

"Hace un mes estábamos hablando de estar más arriba. Es frustrante este golpe de realidad. Hay que afrontar lo que nos toca. El del Albacete es vital para acercarnos a los 40 puntos. El objetivo final son los 50 puntos".

¿Habéis hablado con Cervera?

"El míster es entrenador de pocas palabras, la verdad. Durante esta semana se hablarán cosas".

Oviedo es una plaza bipolar. Habrá quien diga que si el Oviedo le gana al Albacete podrá tener opciones de playoff.

"Pasa en muchos sitios. Cuando ganas o pierdes se cambia el objetivo rápidamente. El del domingo es vital. Para pelear por objetivos más ambiciosos, como hicimos el año pasado, hay que ganar muchos partidos seguidos".

En casa habéis perdido la fiablidad.

"En casa llevábamos un a línea buenísima. El del Villarreal fue una pena porque hicismos buen partido, pero contra el Burgos fue un partido complicado porque no generamos ocasiones. Llevábamos una línea ascendente en casa y espero que el domingo con la gente se puede conseguir la victoria".

Muchas bajas a lo largo de la temporada.

"No puede ser una excusa porque somos más de 20 jugadores en la plantilla, pero sí es complicado. A ver si la gente se recupera y el tramo final de liga podemos contar con todos".

El Albacete está en la zona de arriba.

"El Albacete es un buen equipo, con un gran entrenador. Se merecen estar en esos puestos