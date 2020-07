Dani Barrio tiene vía libre para seguir en Segunda

Dani Barrio ha volado esta temporada por las porterías de Segunda. Años de lucha en la Segunda B hasta asentarse en todos los partidos del Numancia. En la última jornada, su imagen parando y preguntando, angustiado, por los resultados de los rivales se hizo viral. Era el sufrimiento del descenso. “Todo se vino abajo en cinco minutos. Cuando hice la última parada, vi que en el banquillo no se celebró mucho. Pregunté desde el área, y me dijeron que habían marcado el Lugo y el Albacete. Viendo las caras de los compañeros, del palco, ya veía que todo estaba saliendo mal. Fue un golpe de realidad”, asume el portero asturiano.

“Puedo estar contento con el rendimiento individual, lo he dado todo. Pero te da mucha pena por el equipo, la ciudad. Soria es una ciudad un poco olvidada. El club llevaba muchos años en el fútbol profesional. Todo se nos vino abajo en esos cinco minutos. Pensábamos que nos valdría con los 50 puntos, y no ha podido ser. Los de abajo han sacado una cantidad altísima de puntos. Duele mucho por toda la gente del Numancia”, lamenta Dani Barrio; “descender solos en el estadio fue duro. No tienes a la afición, a la familia, que estaba en casa esperando”.

El portero gijonés no tiene esperanzas en el desenlace de la temporada por el conflicto que se ha generado tras la última jornada: “Veo muy difícil que haya 24 equipos en Segunda”.

Dani Barrio tiene una cláusula de salida en caso de descenso. De momento, el Numancia ha enviado un escrito a los jugadores explicando la situación actual, pendiente de las decisiones de los organismos competentes. “Ahora estamos a la espera de que el club nos diga qué se decide y saber cuál es nuestro futuro”, sostiene.

“¿Jugar en Asturias? No me lo he planteado todavía. Quiero seguir en Segunda. Me había costado mucho volver al fútbol profesional y era el primer año que me daban continuidad. He jugado todos los partidos. Tengo la ilusión de seguir mostrando ese nivel. De momento, no me he parado a pensarlo. Mi agente me dirá en unos días qué opciones tengo”, concluye el portero en la entrevista en Deportes COPE Asturias.