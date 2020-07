Damián Pérez ya sabe que no seguirá en el Sporting

Javi Rico tenía avanzado el boceto de la planificación para comenzar a ejecutar las decisiones nada más acabar la temporada. En las primeras horas del martes, se hizo oficial la salida de Miroslav Djukic, Goran Pandurovic, Javi López y Fran Albert. Pocas horas después, David Gallego se convertía en el nuevo entrenador rojiblanco.

"No hay tiempo que perder", se repetía desde las oficinas de Mareo en los días previos a los dos últimos encuentros de LaLiga. La transición entre una temporada y otra será frenética. Por ello, ya se han trasladado las primeras decisiones a miembros de la plantilla. El lateral argentino Damián Pérez ya sabe que no seguirá. El defensa acaba contrato y no ha cumplido las condiciones indispensables para alcanzar la renovación automática. El lateral izquierdo será uno de los puestos a reforzar este verano.

Molinero, situación pendiente

Además, Javi Rico y Francisco Molinero contemplan la posibilidad de negociar la renovación. Las dos partes han quedado emplazadas a conversar en las próximas horas. Molinero, que cuenta con una valoración positiva en los despachos de Mareo, vería con buenos ojos su continuidad en Gijón. En todo caso, el Sporting ya cuenta para esa posición con Bogdan y Unai Medina, además del canterano Guille Rosas.

La zona derecha de la defensa está abierta a encajar aún varias piezas, con opciones a alguna salida y, por tanto, también a la renovación de Molinero. Eso sí, las condiciones económicas para el veterano lateral se verían reducidas respecto a su contrato de los dos últimos años, en consonancia con la actual situación de crisis que afecta también a los clubes de fútbol.