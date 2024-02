La 'cúpula' del Sporting, positiva para el derbi: "Hay que seguir; vamos a por los tres puntos"

A las puertas del derbi asturiano, Alejandro Irarragorri, máximo accionista del Real Sporting, y David Guerra, presidente de la entidad rojiblanca, han aprovechado la firma del convenio de apoyo para que El Molinón sea sede del Mundial 2030 para hablar acerca del derbi asturiano.

¿Cómo ve Orlegi el derbi asturiano?

La cúpula del Real Sporting mantiene su confianza en el equipo a pesar de los dos últimos tropiezos. "Estamos confiados en nuestro equipo. Confianza en este plantel, en este cuerpo técnico. Espero que sigan transmitiendo la alegría de tofda la temporada. Esperemos que El Molinón disfrute de un partido para recordar", dijo David Guerra ante los medios de comunicación.

Por su parte, Alejandro Irarragorri buscó el lado positivo a las dos últimas derrotas del equipo de Miguel Ángel Ramírez. "No siempre se gana cuando se gana ni se pierde como se pierde. Todo en esta vida es cómo te tomas las cosas. Por supuesto que al equipo le ha dolido. Por cómo se dio, por las lesiones y por lo que el equipo estaba tratando de hacer después de perder por primera vez en El Molinón. En la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo reaccionas a ello. Este equipo tiene una afición extraordinaria y habrá lleno en El Molinón, que no sucede desde 2015. Me gusta escuchar en la calle que ahora es el momento de apoyar al equipo. Con lo que hemos hecho no basta, hay que continuar. Hay que ir a por los tres puntos", reflexiónó el presidente de Orlegi Sports y máximo accionista del Real Sporting.

Por último, el deseo de que el encuentro entre Sporting y Oviedo de este sábado en El Molinón sea una fiesta del fútbol asturiano. "Que sea una gran fiesta y que la rivalidad se quede en la cancha. Hay que ser grandes rivales en la cancha, pero fuera de ella hay que construir juntos porque hay un interés más grande que es Asturias".

