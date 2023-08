Cuetos Lobo no dimite y se defiende: "No voy a irme porque me lo pidan los políticos"

José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, se defendió de los "ataques" de Adriana Lastra y Adrián Barbón pidiendo su dimisión y dio su versión sobre su apoyo a Luis Rubiales tras su polémica rueda de prensa del pasado viernes. “En ningún momento he apoyado el comportamiento de Luis Rubiales el día de la final”, puntualizó Lobo.

El punto más polémica de la comparecencia estaba en la petición de su dimisión por parte de la FSA. Lobo rechaza la petición de Lastra y Barbón. “Estoy aquí porque me ha puesto el fútbol asturiano. La asamblea del fútbol asturiano es quien me pone o me tiene que quitar. Todos los estamentos están ahí y son los que ponen y quitan presidentes. Ningún gobierno está legitimado para poner o quitar presidentes”.

Ante las críticas por su apoyo a Luis Rubiales, matizó su postura. "He apoyado la gestión deportiva y económica del presidente. Lo que no he apoyado es su comportamiento. En ningún momento lo he apoyado. No me pareció normal cuando lo vi por televisión. Él mismo ha reconocido que su comportamiento no fue el idóneo y ha pedido disculpas”, explicó sobre el comportamiento de Rubiales en la celebración de la Copa del Mundo.

Sobre su presencia en la Asamblea del pasado viernes, que se entendió como un apoyo a Rubiales, Lobo explicó que es su deber como presidente de la Federación Asturiana estar presente. “Es nuestro deber defender al fútbol asturiano. Representamos al fútbol asturiano. Y nos limitamos a ir y escuchar. Aplaudo la gestión deportiva y económica. Durante el discurso dio explicaciones. Y menciona que triplica el presupuesto de la Federación”.

Visiblemente molesto por las críticas por su apoyo al todavía presidente de la RFEF, se defendió de forma vehemente y se reafirmó en el cargo. "Yo no he cometido ningún delito ni he matado a nadie. Quien me puede dimitir es el fútbol asturiano. Los únicos que están legitimados para echarme son ellos. Los únicos que pueden hacerme marchar. Quien me puso es el que me tiene que quitar. Y mientras no me quiten, voy a seguir”, puntualizó.

Las relaciones entre la Federación Asturiana de Fútbol y el Principado de Asturias quedan ahora visiblemente perjudicadas por los acontecimientos derivados del 'Caso Rubiales', con el Mundial 2030 en el horizonte. “La Federación asturiana no ha roto relaciones con el Pricnipado. No sé como volveremos a encaminar lo de 2030. A mí nadie me ha comunicado que el Principado rompa relaciones con la Federación. No tengo conocimiento oficial de eso. Sería complicado lo del Mundial 2030”.

Lobo envió un 'recado' a la FSA tras pedir su dimisión como presidente de la Federación Asturiana. "El presidente del Principado y Adriana Lastra no forman parte del fútbol del Principado. Que me presenten una moción de censura. Si el fútbol asturiano no me quiere me voy a mi casa. Pero no voy a irme porque me lo pidan los políticos. Es una injerencia. No le digo al presidente del Principado como tiene que gobernar”.

Se abre una nueva etapa en la RFEF tras la suspensión de FIFA a Luis Rubiales y el nombramiento de Pedro Rocha como presidente interino, con todos los presidentes territoriales votando a favor de la dimisión de Rubiales como presidente. “Acabamos de pedir la dimisión, no voy a estar de acuerdo en que vuelva. Apoyamos totalmente y de forma unánime a Pedro Rocha. Por los 19 presidentes. Cosa rara”, dijo Lobo.