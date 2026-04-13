Las cuentas de Heri Frade para la permanencia del Oviedo, en COPE Asturias: "Aún no creo en la salvación, pero igual debería creer"

El presentador de Tiempo de Juego, Heri Frade, ha analizado la situación del Real Oviedo en su sección 'El Cofrade' de Deportes COPE Asturias. Tras la contundente victoria del equipo azul por 0-3 ante el Celta de Vigo en Balaídos, Frade ha expresado sus dudas sobre la permanencia, aunque con un matiz de esperanza: "No creo en la permanencia, pero igual debería creer", ha confesado.

No creo en la permanencia, pero igual debería creer" Heri Frade Presentador de Tiempo de Juego

Pese a su escepticismo, el comunicador ha admitido que le "fastidia" que otros, como Paco González, tengan más fe que él. Aun así, ha recordado que ya vaticinó que el equipo tendría opciones en la última jornada: "Hay cosas del destino en las que yo creo tanto, tanto tanto, karma, tanto circular, que cuando más fastidiado lo veo, dije, no te preocupes, que el Oviedo va a dar por saco".

Un Oviedo "muy redondo"

Frade ha calificado el partido en Balaídos como "muy, muy redondo", destacando que fue un "equipo serio atrás" y "contundente en las áreas". Aunque ha reconocido que el Celta podía estar afectado por su paso por Europa, ha subrayado el mérito del Oviedo: "Hay que ir a Balaídos y hacer eso". Para el periodista, esta actuación da más fuerza a la tesis de quienes piensan que "la era Carrión sobró, pero también la anterior".

El factor Dani Calvo

Uno de los nombres propios del análisis ha sido el de Dani Calvo. Frade ha destacado la importancia del central, cuya presencia en el once inicial coincide con cinco de las últimas seis victorias del equipo. "Me extrañaba bastante el papel residual de Dani Calvo", ha comentado, elogiando su oficio y su inteligencia táctica.

Calvo tiene una cosa muy importante, que es que conoce sus limitaciones" Heri Frade Presentador de Tiempo de Juego

"Calvo se sabe el oficio", ha insistido Frade. El presentador considera que el defensa es expeditivo y tiene claro su rol en el campo: "Calvo tiene una cosa muy importante, que es que conoce sus limitaciones. Y cuando uno conoce sus limitaciones, tiene mucho hecho", ha sentenciado.

Las cuentas para la salvación

Finalmente, Heri Frade ha hecho sus cálculos para las jornadas restantes. En su pronóstico, el Real Oviedo sumaría 12 puntos más, alcanzando un total de 39. El comunicador ha vaticinado victorias ante Villarreal, Elche y Alavés; empates frente a Betis, Getafe y Mallorca; y una derrota en su visita al equipo de Madrid.

A pesar de esta suma de puntos, su veredicto final ha sido pesimista. Al ser preguntado si con 39 puntos el equipo logrará la permanencia, su respuesta ha sido tajante: "Creo que no".