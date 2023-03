Cuéllar sobre la acción de Cali: "El enfado es muy alto. Esas jugadas hay que analizarlas bien"

El cabreo en el Sporting es gordo. Después del partido de Las Palmas, con una discutida actuación arbitral, los protagonistas han ido coincidiendo en expresar el malestar, sobre todo por la acción de Izquierdoz y la expulsión de Marsà. Una voz con peso, como la de Cuéllar, también se ha referido a esa situación.

Y eso que Cuéllar no quiso echar mucha leña al fuego, pero sí que dejó claro el malestar del grupo: "El enfado es muy alto. Como hay cosas que no dependen de ti... Tienes que bajar la tensión y ser cauto. Por mucho que digas o que hables puede no ir a favor tuya. Hay que pedir que esas jugadas se analicen bien. No hay prisa, que se valore todo. Parece que le da, pero forma parte de la acción. Puedes pitar cinco o seis penaltis por partido si te pones a ver jugadas de esas".

Y más allá de la polémica por esa acción puntual, el Sporting queda castigado para el partido ante Las Palmas por las numerosas bajas que los rojiblancos van a tener en defensa. Lo reconocía también el propio Cuéllar: "Habrá que revisar las acciones. Quedamos tocados a nivel defensivo. Habrá que analizar bien las tarjetas, porque ha habido muchas faltitas rigurosas".

En lo deportivo, la imagen del partido es algo que cree Cuéllar que hay que quedarse para los próximos partidos: "El equipo se rehace y aguanta siendo solidarios en el esfuerzo. Y pese a todo esto, todavía quedan dos acciones muy claras que nos pudimos haber llevado los tres puntos. Analizando la segunda parte contra el Mirandés y los dos últimos partidos, este es el Sporting que se tiene que ver. Con la calidad y el esfuerzo físico que tienen hay más que de sobra para mantener la categoría tranquilamente".