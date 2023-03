Cuéllar: "Los jugadores tenemos que asumir nuestra responsabilidad"

Iván Cuéllar compareció ante los medios de comunicación en un momento complicado para el Sporting. Después de la derrota ante el Mirandés, la segunda consecutiva, los rojiblancos se encuentran a seis puntos del descenso.

Resaca de la derrota ante el Mirandés.

“Aprender de los errores, como cualquier otro partido en el que te hacen daño. Intentar que no vuelvan a producirse y pensar en el siguiente partido. Pensar en lo anterior es debilitarte y hacerte daño”.

Debilidad defensiva.

“El mister tiene su opinión y tengo que acatarla. No hemos estado a la altura defensivamente. Una vez analizado ese tipo de jugadas, a nivel de contundencia y a ser agresivos en ciertas zonas hemos sufrido bastante daño al respecto”.

Segundo año consecutivo peleando por no descender. ¿Qué análisis haces?

“No puedo hacer ese tipo de análisis. Solo puedo analizar lo que me puede ayudar. Esa información es tóxica para el día a día y no contemplo nada más. Cada uno tiene que valorar y mirarse el ombligo. Hay que contagiar al que está al lado de forma positiva. Por la experiencia que tengo y por las estadísticas, el que se hace fuerte en casa está para pelear por cualquier cosa”.

El objetivo era distinto a pelear por la permanencia. ¿Qué objetivo os marcáis como vestuario para lograr la permanencia?

“Intentar ganar el próximo partido es el objetivo más claro que me pongo a día de hoy. Otro objetivo es engañarme a mí y engañar a la gente. Más del 90% de las cosas que pensamos no suceden. Para qué me voy a complicar la vida pensando en el futuro si al final no sucede”.

Aitor dijo tras el partido ante el Mirandés que vino aquí para ascender y lucha por no descender. ¿Te ha sucedido lo mismo?

“Aitor que hable por él que yo hablo por mí. He venido a ayudar al Sporting, no a subir al Sporting. Nadie me ha dicho que el objetivo sea subir desde que he llegado. Hay que ser realista, no solo plantear objetivos. Estamos en el puesto 17 y lo que vamos a pelear es el próximo partido”

Cambios en la estructura del Sporting.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No es de mi competencia valorar cambios en esa estructura. Mi responsabilidad es contagiar de forma positiva. Es normal que con una nueva propiedad existan cambios, con la vision de crecer y mejorar. Todo lo que sea mejorar, bienvenido. Valoro mucho el esfuerzo y trabajo de todos los que se han ido. Han adorado a estos colores y al club. Darles las gracias por todo lo que han aportado”.

Djuka pasará por el quirófano.

“Todo lo que sea una lesión de un compañero es hablar de algo negativo. Las exigencias hacen que estés al límite y que en cualquier momento pueda suceder. Vamos a ver si tiene que operarse o no. Habrá otros compañeros deseando dar el máximo y poder poner las cosas dificiles, para eso hay una plantilla. Él está dolido, en ningún momento pensaba que sería tan grave".

¿Cuál es la autocrítica que hacéis los jugadores?

"Nunca me he quitado la responsabilidad que he tenido. Me encanta y me gusta la responsabilidad, vivo de eso. Hay que asumir la responsabilidad de cada uno. Nosotros somos los actores, hay un director (entrenador) y nosotros tenemos que trasladar lo que nos dice. Ahí se ve si eres buen o mal actor".

Pitos de la afición en El Molinón.

"La gente estuvo muy bien y muy a la altura de como siempre están. Sentí que estuvo ahí, a pesar del marcador que fue amplio. No fue un buen día y a pesar de ello sentí a la gente con su equipo. Saben cuando se les necesita y siempre responde. Dejándolo todo en el campo, es lo que pide la gente".

Empezaste como suplente y te hiciste con el puesto. Con Mariño y De Amores. ¿Es un buen año a nivel personal?

"No me hago con el puesto. Las decisiones las toma el entrenador. El que pone y quita es el entrenador. Siempre me ge visto bien, me encuentro bien. Esto va por dinamicas y se contagia todo. Lo positivo y lo negativo. Hay un contagio de situsciones que se ven en conta. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Es cuestion de creer, de confiar. No hay otra. A nivel personal estoy fuerte y mi día a día es muy bueno. Solo pienso en contagiar ese positivismo y contagiar a la gente de forma positiva”.

¿Cómo se confía en la idea del entrenador si no se gana?

“Mostrando confianza en lo que te dice, en cada ejercicio, y hacerlo. Otra cosa es que luego salga. Si te dan un papel y sale bien, es así. Los cambios existen y, en ocasiones, son buenos y positivos para crecer".

¿El problema del Sporting es cambiar de entrenador cada poco como dijo Ramírez?

“Si tengo que valorar lo que dice el mister creo que sí. Hay que dar mas cautela y más paciencia a proyectos a largo plazo, que nunca existen en este deporte. En Inglaterra se ve más. Es una doctrina, una forma de adoctrinar y empapar. Un entrenador te da unos valores que en dos meses no se pueden consagrar. Requiere más tiempo”.