Cuéllar ante el primer partido: "Siempre me veo de titular, pero no soy el que decide"

El Sporting ha cumplido con una de las tradiciones veraniegas. El conjunto rojiblanco ha visitado la Feria Internacional de Muestras, deteniéndose en diferentes puntos. Apenas quedan tres días para que arranque la temporada y una de las dudas existentes para Abelardo está en la portería. Los últimos partidos de la pasada campaña, el elegido fue Cuéllar, que se encuentra con ilusión ante la nueva campaña.

La batalla por el puesto de la portería vuelve a estar vigente. Una decisión que tendrá que tomar Abelardo, y que Cuéllar espera que caiga para su lado: "Siempre me veo de titular, pero no soy el que decide. Me encuentro bien, estoy a gusto, feliz. Todo lo que te pueda decir es positivo. A partir de ahí me dedico a sacar el máximo rendimiento mío, intentar ayudar a los demás a que saquen también el máximo y decida lo que decida, arroparnos y ayudar desde donde nos toque".

No se habla claramente de la palabra ascenso, pero Cuéllar no quiere que esa palabra sea un tabú: "No tiene porque serlo. Todos los equipos que estamos en Segunda soñamos con poder conseguir el ascenso, lo que hay que ser es realista. El realismo es que eso es a largo plazo y no nos debemos engañar ni ahogar en esa palabra. Tenemos que competir y mejorar en el día a día. Y sobre todo cargar de positivismo las semanas"

La ilusión de la afición se ha disparado, con un alto número de abonados que están renovando su carné y con una gran respuesta para el primer desplazamiento de la temporada, algo que se percibe desde la plantilla: "Cuando existen cambios, las expectativas y la ilusión crecen. Hay que agradecer la respuesta de la gente, el gran esfuerzo económico que han hecho muchas familias. Hay que responder con trabajo y como todos queremos, que tenga resultados. Todos tenemos ganas. Hay que dar un tiempo a un proyecto y a una gente nueva que viene con ganas de trabajar y hacer muchos cambios. Ahora la respuesta tiene que ser por parte nuestra"

Toda esa ilusión, Cuéllar la canaliza de manera positiva: "Es un estímulo. Prefiero esto antes de que no exista nada. Aunque sea para el descontento, sabes que hay alguien detrás de ti que te está exigiendo. La exigencia hace ser mejor. Tú tienes que focalizarla en positivo. Si te exigen es porque creen que puedes".