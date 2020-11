Cuatro goles como regalo de despedida

Jorge Gálvez se despidió el domingo de su cabina, donde ha cantado goles oviedistas durante seis años. En la última tarde, los sentimientos se mezclaron. "Creo que voy a necesitar mucho tiempo para quitarme el sentimiento de tristeza de dejar el cargo. Me voy emocionado y a la vez con la alegría de irme de un sitio donde me han querido. Desde que llegué al estadio tenía lágrimas en los ojos", cuenta el último speaker del Real Oviedo, que deja el micrófono azul por motivos laborales al tener que cambiar de ciudad.

"Debuté como speaker en la temporada del ascenso, quién me lo iba a decir. Se cantaron muchos goles aquel año, con muchos tantos de Linares", recuerda. Su mejor momento está en ese 2015: "El partido de ida del 'play off' contra el Cádiz. Creo que es mi momento y me atrevo a decir que el del 95% de los oviedistas que han seguido al equipo en los últimos años. Fue impresionante aquel gol de Cervero".

Gálvez se despide de "una forma magnífica", con los goles de Sangalli, Borja Sánchez y Edgar por partida doble que certificaron una gran victoria del Oviedo contra el Castellón. "Lo voy a echar mucho de menos. He sido muy feliz. Espero que la afición haya notado el cambio que intentamos dar a la megafonía y al videomarcador. La gente lo ha valorado".