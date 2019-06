"Cuando uno de casa no da el nivel que esperamos, le damos caña"

Hernán Pérez sabe que ha optado por una decisión arriesgada. “Casi nadie deja un trabajo para ver si sale otro, pero era lo justo con nosotros y el club”. El entrenador se refiere a los ciclos de los banquillos. “Nosotros lo estiramos uno más y estuvimos cuatro años. Ahora el Langreo necesita un nuevo cuerpo técnico que venga con las mismas ganas e ilusión que teníamos nosotros”, explica Hernán, a quien le espera la tarea de “estar preparado y tener paciencia. Es difícil, hay mucho nivel, la categoría es muy complicada y solo hay ahora 79 banquillos que podamos ocupar”.

El bagaje de cuatro años reúne una larga lista de éxitos: un título de la Copa Federación, tres 'play off', dos subcampeonatos de Tercera, dos clasificaciones para la Copa del Rey y una permanencia muy holgada en la Segunda División B. “Ni en nuestros mejores sueños pensábamos que íbamos a disfrutar tanto”, reconoce el técnico ovetense.

Hace un lustro, Hernán dejó su sitio en el organigrama de El Requexón con la intención de ganarse “el derecho a volver”. El entrenador reconoce que la presencia de su hermano Michu en la dirección deportiva puede generar alguna barrera. “Yo creo que no me ayuda. En este caso puede molestar porque la gente siempre juzga y se diría que yo voy 'enchufado'. Pienso que en estos cuatro años se demostró que soy entrenador y el trabajo está ahí. Y también soy el hermano de Michu y estoy orgulloso de ello”.

“Si no es suficiente ahora, habrá que seguir trabajando y demostrando, para un futuro... Y ojalá sea con Michu en la dirección deportiva, porque para mí sería un orgullo poder estar trabajando en el club bajo sus órdenes”, expone Hernán. En la casa de los Pérez Cuesta han llegado a un acuerdo: “No hablamos de eso (posibles fichajes). Incluidos mis padres. Si no sabes nada, no puedes meter la pata ni engañar a nadie”.

Hernán Pérez, que entrenó a Viti, Jimmy, Edu Cortina o Riki, cree que “hay que confiar en ellos pero también ser pacientes”. El técnico defiende a los canteranos ante las prisas de la grada: “Ya sabemos cómo somos en el Tartiere... Cuando uno de casa no da el nivel que esperamos, le damos caña, como este año con Diegui o Berjón. Hay jugadores de futuro, pero vamos a cuidarlos entre todos para que puedan jugar con el Real Oviedo en Primera”.