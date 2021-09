El director deportivo del Real Oviedo, Rubén Reyes, valora el mercado de fichajes del equipo azul. El balance general es de satisfacción por el las incorporaciones realizadas.



Nota al mercado y si puede haber fichajes libres.

No me arriesgo a poner notas. Cuando llegué aquí, hubiera firmado tener esta plantilla. Hemos tenido un perfil importante de jugadores, de rendimiento óptimo, con talento, capacidades, con esa hambre, talento y ambición. No podía competir en otros términos con otros clubes, las circunstancias eran ajustadas. Me queda la satisfacción de que ellos quisieron venir al Oviedo.

Tope salarial.

No voy a comentar números. Si quiere alguien hablar de eso, que lo haga. Respecto al tope salaria, me he ajustado. No he hecho ningún fichaje sin tener Salario Liga, no he contado con el fondo. Me quería ajustar y hacer las cosas limpias. Hasta Pombo, estamos dentro. Hemos usado un poco de la ampliación que hubo al final para hacer el último fichaje.



Fondo CVC.

Voy a intentar respetarlo al máximo. Intentar repartirlo en tres años. Somos uno de los clubes que menos ha percibido. Lo importante es tener equilibrio

Valoración personal del mercado.

Me he encontrado con mucha competencia. También con la satisfacción de que los jugadores que han venido no han sido a golpe de talonario, sino con el compromiso. Al inicio del mercado, tuvimos más posibilidades de adquirir jugadores en propiedad y luego se hace más difícil. Intentamos conseguir luego esas opciones de compra. Lo normal. Estoy contento. Se ha confeccionado una gran plantilla. De verdad que lo hubiera firmado el primer día. Esta plantilla genera ilusión. Ahora toca centrarse en hacer un equipo, que no es fácil. Los tiempos no han sido rápidos y había que usar fórmulas para poder ajustar este perfil de jugadores a los salarios que podemos proporcionar. Que no estaban en los límites de otros que eran más competitivos.

Cristóforo.

Ahora tenemos una plantilla completa. Seguramente va a evolucionar. Respecto a Sebastián, tengo que decir que tengo una relación fantástica, fue un jugador que interesó, pero por circunstancias, se decidió otras cosas.

Pedir paciencia por llegar algunos refuerzos más tarde.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todas las plantillas que se van confeccionando tienen ese hándicap. Hay que saber que toca estar activos y que hay clubes que han fichado a 13 como la Ponferradina. No soy partidario de las excusas.

Si encontró lo esperado en cuanto a nivel contractual.

Ha habido jugadores con contrato que había que respetar. No estábamos en disposición de no poder asumir esa situación. Se han quedado los jugadores que queríamos. Sí que había un consumo del año pasado que afectaba a este.

Arribas.

La valoración es que se dio una opción similar a la de Grippo. Me ha demostrado el compromiso que tiene con el club. No le doy importancia, no la tiene. Es un jugador comprometido, que siempre compite. Está bien que esté con nosotros.

¿Se revisó alguno de esos contratos? ¿Se piensa en renovaciones?

Ahora es el momento de pensar en esas cosas. Hay unos meses de rendimiento y veremos si hay jugadores que deben renovar. Para mí, lo importante es empezar a trabajar en observar competiciones, jugadores con últimos años de contrato, atacar esos mercados donde podemos adquirir jugadores. En eso estamos trabajando.

Valoración de tres partidos de Liga.

Pudimos ganar dos y en uno fuimos inferiores. Es una plantilla buena. Faltaban por incorporarse jugadores. Es capacidad de adaptación. Estamos en disposición de ganar a cualquier equipo.

El fondo CVC: ¿es injusto que se cambien reglas de juego?

No me gusta. Creo que había clubes que habían pasado límites. Es una mala praxis de trabajo. Hemos respetado desde la propiedad y la directiva. Se ha sido íntegro. Era nuestra línea de trabajo. La repartición cambia el ritmo de la competición. Es bárbara para unos y pequeña para otros. Poco equilibrada. Se han ofrecido posibilidades a otros. Se ha hecho que donde podíamos ser competitivos, nos empezaran a apretar. Nos reajustamos.

Objetivo.

El Oviedo debe cambiar eso de marcarse objetivos. La envergadura del club es tan grande… esas son las herramientas que he utilizado para traer esos jugadores. El objetivo es ser muy humildes, realistas y pensar en el día a día. Lo que no sea eso, es un error. La mejor manera de crecer es enfocarse en el día a día.

Pintadas.

No creo que afecte al equipo. No tengo nada que interpretar. Tengo que trabajar. Mi línea del día a día es estar ausente de esas cosas para poder estar ausente. Mañana ya me voy de viaje a ver partidos. Ahora es trabajo del cuerpo técnico y jugadores.

¿El Oviedo es aún una buena carta de presentación importante de cara al jugador?

Estamos mostrando en este mercado que estamos en plena evolución. Cuando iniciamos esto, tuve oportunidad de ver al club desde fuera, como aficionado. Me ofreció la posibilidad de tener un plan. Buscar la estabilidad y el equilibrio. No creo que haciendo 13-15 fichajes se pueda lograr. Gente que tiene presupuestos altos y salarios tres veces por encima no logran los objetivos. Plantillas con más equilibrio.



Jugadores en propiedad.

Es el mayor número que he podido. Traer jugadores que den rendimiento. Han llegado jugadores por debajo de 30 años, a excepción de Tomeu. Luego me he ido a mercado de cesiones con opciones de compra. Estoy contento porque no es fácil traer jugadores en propiedad. De cara al futuro podremos ir a otros mercados. No tuve ese tiempo por el momento en el que llegué. Ahora sí.



¿Ziganda ha participado en la confección de la plantilla?

He estado en conversaciones con el entrenador. Para mí el objetivo era hacer una plantilla competitiva. Creo que Ziganda está contento con la plantilla. Es un entrenador exigente y creo que le va a sacar provecho.



¿Te has quedado con ganas de reforzar alguna posición?

No me he llevado ningún chasco. Siempre he tenido alternativas para negociar por varios jugadores en mismos puestos. He tenido esa alternativa siempre. No he tenido problemas a la hora de contratar. Mientras yo esté aquí, el equipo estará en constante evolución. El fútbol no debe esperar a nadie y debe estar en constante mejora.