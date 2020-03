El teléfono no deja de sonar en la Cámara de Comercio de Oviedo. Fernando Villabella responde cientos de preguntas que él mismo se hizo en los días anteriores a la presentación del ERTE en el Liberbank Oviedo Baloncesto. “Hicimos un trabajo previo para preparar el terreno explicando la situación. En el entorno, todo el mundo está así, no es una cosa propia del Oviedo Baloncesto ni de la Liga LEB Oro, es de todo el deporte. Hasta el Barcelona está pensando en rebajar el sueldo a sus jugadores. Es el ecosistema en el que estamos”, sostiene.

“El ERTE no significa que el mundo se acabe, significa que es una suspensión temporal de las condiciones en las que todos estaban desarrollando su trabajo. No son despidos. Cuando esto retorne, volveremos a las condiciones laborales normales”, expone. Villabella mantiene el contacto semanal con sus jugadores. “No me transmiten una gran preocupación, aunque a alguno que está lejos de casa le empieza a apetecer irse con los suyos. Nosotros no lo impediremos, pero las condiciones de los viajes no son sencillas”, explica.

El baloncesto español está detenido, al menos, hasta el próximo 11 de abril. “La Federación no adopta una decisión definitiva y puedo comprenderlo. Es fácil criticar lo que hacen los de al lado si no estás metido en sus zapatos. Tienen muchos frentes abiertos y pretenden minimizar los riesgos. Si tomas una decisión, el miedo es a que un club te denuncie por verse perjudicado deportivamente, o que se vea perjudicado un patrocinador si ve que no va a conseguir el rendimiento de su apuesta publicitaria”, apunta.

El presidente del Liberbank Oviedo Baloncesto valora los aspectos positivos de dar por finalizada la temporada. “No tengas ninguna duda de que sería una gran ayuda para afrontar el escenario tan complicado que tenemos”, asegura de forma rotunda.