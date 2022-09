"Cuando me enteré de que me quería el Sporting, salté y casi se me cae mi sobrino"

Axel Bamba fue presentado como nuevo jugador del Sporting. El central francés fue asistido por una traductora para poder entender y responder a las preguntas de los periodistas.

Has caído de pie en la afición del Sporting. Ya tienes hasta una canción.

"De donde vengo, no es normal que los aficionados te muestren tanto cariño nada más llegar. Es un orgullo para mí".

¿Qué hiciste cuando te enteraste de que te quería el Sporting?

"Cuando me enteré de que el Sporting quería ficharme estaba en casa de mi hermana con mi sobrino. No me lo creía, nos moríamos de la risa. Mi sobrino casi se me cae de los brazos. Muy contento de estar aquí"

¿Cómo te defines y qué objetivos tienes en Gijón?

"Como persona, me definiría como alguien muy bromista. Soy muy cercano con la gente. Me gustaría llegar al más alto nivel con el Sporting"

Abelardo y competencia en el puesto de central.

"Estoy muy contento de que mi entrenador sea Abelardo porque él ha jugado a gran nivel y me va a ayudar a mejorar mucho. Estoy muy contento también de tener a Cali y a Pablo Insua como competencia, espero aprender mucho de ellos".

¿Qué supone para ti poder jugar en la liga española?

"Desde pequeño quise jugar como delantero. Siempre he sido muy técnico. También quise siempre relanzarme como jugador en España".

¿Qué sabías del Sporting antes de llegar aquí?

"Mi padre jugó al fútbol en Suiza y Turquía. Conocía al Sporting por ser un gran equipo y tener grandes aficionados. Mi madre lo conocía menos, pero lo vio por redes sociales. Ahora se informan por la Wikipedia".

¿Cómo ha sido el recibimiento de tus compañeros y del club?

Es la primera vez que dejo mi club pero me siento muy cómodo con el entrenador y con la directiva. Hacen que me sienta muy a gusto.





Por su parte, Uros Milovanovic, que vivió en España un año después de jugar en las canteras de Valencia CF y Levante UD respondió en español a las preguntas de la prensa.

Interés del Sporting



"Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aqui en este club. Cuando escucho por primera vez que el Sporting me quiere no lo dudo ni un segundo"

¿Cómo te está ayudando Djuka a acoplarte en el equipo? ¿Cuánto has evolucionado desde que jugaste en España en la 2018/19?

"Djuka es un gran jugador y gran persona. Hablo todos los días con él y me ayuda mucho. Jugar en el Levante me ayuda mucho porque conozco el futbol español".

¿Te ves jugando solo arriba o con un delantero al lado?

"Puedo jugar con uno o con dos".

¿Cuántos goles esperas meter este año?

"Voy a dar todo para este equipo y este club. No sé qué cifra de goles pero creo que puedo meterlos. Es más importante ganar que marcar goles".

¿Ves a este Sporting en Primera?

"Creo que este equipo tiene calidad para jugar en Primera División. Nosotros podemos jugar en Primera"

Djuka no estará ante el Ibiza. ¿Te ves preparado para ser titular?

"Siempre voy a hacer todo lo posible para jugar. Si el mister lo cree oportuno, jugaré".

¿Cuál es tu mayor cualidad como futbolista?

"Mi máxima cualidad es en el área. Presiono para ayudar al equipo a robar el balón".

¿Cómo estás sintiendo a la afición del Sporting?

"La del Sporting es una de las mejores aficiones del mundo. Significa mucho para mí y para los jugadores ver cómo está El Molinón y cómo van a apoyarnos cuando jugamos fuera de casa".

Grandes figuras balcánicas en el Sporting. ¿Te gustaría parecerte a ellos?

"Voy a dar todo para ser como Djuka, como Lekic, Scepovic. Me gustan los tres".

¿Qué idolos tienes en el fútbol?

"Mi idolos son Drogba e Ibrahimovic".

¿Has visto algo del derbi asturiano?



"He visto en Youtube videos de 35 minutos del derbi asturiano. Una locura (risas)".