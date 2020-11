"Cuando la economía aprieta, el Sporting se acuerda más de Mareo"

El exjugador del Sporting y el Mallorca Marcelino Elena ha analizado al equipo gijonés en COPE Mallorca. Sobre los nuevos jugadores que se asientan ahora en el primer equipo, apunta: "No quiero destacar un nombre en particular. Son un manojo de futbolistas de muy buena calidad. Están apuntando cosas buenísimas todos ellos. Todos están en condiciones de jugar al máximo nivel. De momento, ya están teniendo una entrada en el fútbol profesional más que importante, compitiendo a un gran nivel en Segunda y dando la cara en todos los partidos, ganando en muchos de ellos en condiciones a veces no favorables. Tienen calidad y también una gran mentalidad competitiva. Hay un grupo de jugadores muy buenos sobre los que construir unos cimientos de club para el futuro".

Sobre la escasez de jugadores con ficha del primer equipo, Marcelino opina que "da la medida del momento que hay en el fútbol y en el Sporting en particular. La economía aprieta. Y cuando la economía aprieta, el club se acuerda de Mareo con más intensidad de lo habitual. Aparece un montón de caras nuevas que lo hacen extraordinariamente bien. El Sporting se está beneficiando del empuje de los jugadores jóvenes que aparecen, pero, por otro lado, tiene unas estrecheces y unas limitaciones que le condicionan en algunos partidos".