Crónica de un aficionado que lucha contra el descenso

Este es el relato de cualquier aficionado que sufre por su equipo. Por el pánico ante un posible descenso. Por el temor a la dura caída hacia el fútbol no profesional. La Segunda División B produce estragos en los clubes. Y en las hinchadas.

En este contexto miedoso, el periodista de 'El Mundo' Rafa Álvarez resume la última victoria del Real Oviedo: “Lo de anoche fue un proceso de absoluto sufrimiento. En el fútbol, es muy difícil creer en los milagros, salvo que seas del Oviedo”.

Álvarez -periodista de brillante escritura, aficionado azul- sigue desde hace años una rutina particular para ver los partidos de su equipo desde Madrid. “Por trabajo, muchos encuentros los veo grabados. En las horas previas consigo aislarme. Tengo una táctica muy entrenada, la he conseguido pulir mucho. Mi red de familiares, amigos y compañeros saben de mi 'enfermedad' oviedista y me respetan. Consigo no enterarme del resultado de los partidos. Me meto en una burbuja de 3 ó 4 horas. Paro el tiempo”, explica.

El Oviedo-Mirandés, por ejemplo, se siguió en casa de Rafa Álvarez a las dos de la madrugada. Cuando miles de oviedistas intentaban dormir tras un VAR eterno en el minuto casi cien de partido, el periodista se exponía a enfrentarse al acoso del Mirandés. “El seguimiento del fútbol es voluntario, uno se apunta. Y el del Oviedo es más inexplicable todavía. Es muy difícil de explicar en la radio, pero los oyentes me entenderán perfectamente”, sostiene.

“Dicen que el fútbol es la cosa más importante de las cosas no importantes. Es una pasión inmaterial, poco explicable. Al que no es apasionado del fútbol le cuesta trabajo entenderlo. A veces, a la familia que no comparte la afición le suelo decir que esto no tiene explicación, es mucha pasión. Es una forma bonita de sufrir, es contradictorio pero es un sufrimiento bonito. El sufrimiento por las cosas no realmente importantes de la vida. Lógicamente, es mucho mejor pasar un mal rato por el Oviedo que cinco minutos de angustia verdadera por algo realmente grave”, apunta Rafa Álvarez en su intervención en Deportes COPE Asturias.

El periodista de 'El Mundo' narra una historia personal: “Tengo un stent coronario porque sufrí un infarto. Estoy perfectamente. Creo que esto me ayuda a que mis arterias y mi corazón soporten esta apasionante 'desgracia' que nos ha caído en suerte, que es ser del Real Oviedo”.

El objetivo de la permanencia

“No se puede jugar pero que ayer, pero ahora hay que ser más de ciencias que nunca si eres del Oviedo. Hay que mirar solo los números. Ayer salió... Que siga saliendo aunque sea así. Es un canto al azar. Todo fue épico, hasta la forma de marcar el penalti. ¿Cuántas veces se puede conseguir tres puntos jugando como ayer? Es fútbol, es azar, y es el Real Oviedo”, responde Rafa Álvarez sobre la sufrida victoria contra el Mirandés. “Lo único que tenemos asegurado es el sufrimiento. Y este sufrimiento, a veces, te da una alegría que te dura hasta... el siguiente partido”, concluye a la espera de celebrar un éxito más duradero, el de la permanencia en una próxima madrugada de julio.