Cristo González: "Se nota el cambio; el futuro del Sporting va a ser mucho mejor"

Cristo González abordó la situación del Sporting y su momento personal. El canario está contento con su nueva posición como volante en el 4-3-3. "Me encuentro bien ahí. Hacemos mucha táctica que nos ayudan a entender las posiciones que tenemos que ocupar en el campo". Sobre su futuro, reconoció que espera seguir en Gijón a pesar de estar cedido. "Aunque suene egoísta me gustaría quedarme, pero no es momento de pensar en eso. Ni el club ni yo pensamos en eso ahora, pero el Sporting es un club muy grande y estoy muy cómodo", reconoció.

Este domingo el Sporting recibe al Mirandés en El Molinón antes de dos partidos fuera de casa. "Si miramos más allá de este partido nos equivocamos, aunque es cierto que luego vienen partidos fuera de casa que nos están costando este año".

Reconoció su error en el segundo gol del Albacete, perdiendo el balón cerca del área propia, pero no cree que tenga que ver con la posición. "En esa pérdida no influye la posición. Intenté salir, pero no miraba a quien tengo delante. Es verdad que en esta posición recibo más en campo propio, pero me siento cómodo porque tengo más contacto con el balón y tengo llegada", explicó.

En el arranque del partido ante el Albacete, Cristo confiesa que el equipo se sintió más cómodo que nunca. "Estábamos cómodos, ligeros, se notaba en muchos jugadores. Luego tenemos diez minutos que nos cuestan el partido por un córner y por el balón que perdí. Ahí tiramos por la borda todo lo que parecía que iba a salir bien".

En el mercado de invierno se especuló con la salida de Cristo González y su mala relación con Abelardo. El futbolista lo niega. "Considero que no tengo que estar desmintiendo nada. Eso sale de las invenciones de los periodistas o de la gente de alrededor. Todo lo que salió fue totalmente falso. Con Abelardo siempre tuve buena relación y mucho respeto. Cuando no jugaba estaba más enfadado, pero eso no tuvo nada que ver con mi relación con él ni en que quisiera salir del Sporting".

Sobre el Mirandés, equipo donde militó en el pasado, Cristo dice que "son gente joven, con hambre. Es un buen sitio, un buen club que siempre tienen buenos jugadores".

Después de manifestar su deseo de quedarse la próxima temporada, el canario reflexionó acerca de lo que hay que construir en el Sporting de cara al próximo curso. "Somos conscientes de que los resultados están por debajo de las expectativas. No hay una única razón, hay que mejorar muchas cosas para el futuro. No sé cuántos jugadores seguiremos, pero los que estemos o estén aquí tienen que tener claro que los resultados han estado por debajo de las expectativas. El club está cambiando muchas cosas de forma positiva. Los cocineros, los nutricionistas... todos están aportando desde otra energía. Se nota el cambio desde dentro. El futuro del club va a ser mucho mejor, esté yo o no, de lo que ha sido".

Por último, habló del ambiente de El Molinón en torno al equipo. "No podemos decir a la gente que no pite si lo siente. Van al estadio a apoyarnos y no les hemos podido brindar victorias. Ha habido horarios y días malos, pero la gente ha estado ahí. Nosotros vamos a darlo todo. Llevamos una mala racha pero estamos comprometidos en acabar bien esta temporada".