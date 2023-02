Cristo González: "Entiendo la incertidumbre de la afición"

Derrota ante el Leganés.

"La lectura no es buena por el resultado. Empaña el trabajo que hicimos durante el partido. Queremos sacar el lado positivo, las acciones que hicimos bien, y seguir mejorando en lo que más nos está costando".

Mercado de fichajes.

"Para mí la verdad que fue tranquilo. Tenia claro que quería seguir en el Sporting. Se especuló bastante, salieron muchas noticias pero yo me dediqué a trabajar por y para el equipo. Tuve un mercado tranquilo".

¿Miedo en el vestuario a volver a pelear la permanencia?

"Miedo no hay en el vestuario. Hay gente que vivió el año pasado una situsción complicada, pero no tenemos miedo y tenemos las ideas claras. Os aseguro que trabajamos cada día para que la cosa vaya mejor. Lo vamos a dejar todo, que la gente no tenga ningún tipo de duda".

Cambio de posición en Butarque.



"No me cogió de sorpresa porque durante la semana trabajé mucho en esa posición. Tanto yo como Pedro teniamos que recibir detrás de sus mediocentros, aunque no salió el plan de partido así. Estoy para ayudar al equipo, donde el míster considere que puedo aportar más".

Sequía de los delanteros.

"Somos un equipo para todo, tanto para lo bueno para lo malo. Un equipo está formado por individualidades. Quizá los de arriba no estamos a nuestro mejor nivel, hay que asumirlo. Hay que ser humildes para admitir que no estamos bien. Los delanteros tenemos que dar un paso adelante y meter la que tengamos, que es nuestro trabajo".

Relación con Ramírez.

"La relación es muy buena. Él y su cuerpo técnico han venido en una actitud muy abierta, cuidándonos a todos, tratándonos a todos muy bien. Tratando de coger sus ideas muy rapido, todo está siendo positivo con el cuerpo técnico. La idea que tiene el míster es muy positiva y creo que nos va a venir bien".

Incertidumbre de la afición con la posición en la clasificación.

"Entiendo la incertidumbre de la gente porque es causada por nuestra irregularidad. Ahora estamos más cerca de abajo, pero estuvimos más cerca de arriba y no supimos dar el paso. Aún asi no tengo queja porque siempre hemos notado apoyo de la gente. Tanto a mí como al equipo nos han arropado bastante. Agracederles y decirles que nos vamos a dejar todo para estar lo más arriba posible".

¿Próxima temporada en el Sporting?

"Ahora hablar de mi futuro sería un poco egoísta estando el equipo como está. Mi mentalidad no ha cambiado, estoy muy feliz aquí. Quiero convencer al Sporting de que me puedo quedar, eso no ha cambiado".

Importancia del partido contra el Huesca.

"Lo planteamos igual. Sabemos que hemos tenido errores en el anterior partido. Lo sabemos y necesitamos ganar, nos hace falta esa confianza. Mirar desde el lado positivo, más que desde la derrota. Queremos que la gente se vuelva a ilusionar".

Posición ideal: delantero centro o segunda punta.

"Es verdad que soy el máximo goleador, pero mi perfil puede ser segundo punta. Si el míster cree que puedo aportar cosas ahi por algo será. Nunca voy a poner en duda la decisión de un entrenador. A trabajar con el equipo por la victoria".