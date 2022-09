Cristo: "Cuando no marco no me voy contento; sé que se me va a medir por los goles"

¿Cómo está el vestuario después de dos derrotas y por dónde pasa la autocrítica?

“El mensaje es claro: hay muchas cosas que mejorar. También es de tranquilidad. Sabemos que la Segunda es así y hay que mejorar muchas cosas. Solo pensamos en el trabajo de la semana para llegar lo mejor posible el viernes. Sabemos que tenemos que ganar".

Estás entrando y saliendo del equipo. Sin Djuka, se te abre la puerta de la titularidad.

“Hay más compañeros que pueden jugar ahí. Estamos tratando de convencer al entrenador para salir de inicio y lo que decida, bien está”.



¿Cómo está siendo tu proceso de adaptación y dónde te encuentras más cómodo jugando?

“Partiendo de la base de que jugaré donde marque el cuerpo técnico, dependiendo de las características del otro equipo me siento más cómodo de segunda punta con otro compañero por delante. Lo que demanda el partido es lo que hace que un jugador se sienta cómodo o no. Entender ese proceso de que eso va variando es importante".

¿Qué le ha faltado al equipo en estas dos derrotas? ¿Qué ha cambiado?

“No es que haya cambiado solo algo especificio. El equipo fue mássólido y mejor en ataque, más verticales. Tuvimos menos imprecisiones. Estamos trabajando en tener los conceptos más claros todavía".

¿Cómo de importante para ti es marcar goles habitualmente siendo delantero?

“Soy delantero, se me mide por los goles. Por más que pueda ayudar al equipo en otras cosas se me va a medir por eso, soy conciente de ello. Estoy seguro de que llegarán los goles. Quizá me exijo demasiado, pero me viene bien esa exigencia. Estoy concentrado y trabajando para marcar este viernes. Y si no, lo antes posible”

¿Te comes mucho la cabeza cuando no marcas?

“Siempre quiero marcar. No es que me vaya a disgusto pero sé que se me va a medir por el gol así que no me voy contento. Disfruto mucho haciendo otro tipo de trabajo que no es el gol, aunque siempre lo tenga en la cabeza".

¿Dónde ubicas los objetivos del Sporting? ¿Mantenerse o subir?

“Es pronto, la segunda división es larga y pesada, pero somos el Sporting. Tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Somos un gran equipo, un gran cuerpo técnco y un gran club. Si decimos que nuestro objetivo es salvarnos, no sería lo correcto. El objetivo es pelear cada fin de semana para estar lo más arriba posible y tener objetivos ambiciosos”

¿Ves al Pitu más inquieto o más enfadado después de estas dos derrotas?

“No, la verdad que siempre se mantiene regular. Tratamos de mantenernos en una linea regular. Esto es largo. Cuando ganamos se pueden corregir cosas, también cuando pierdes. Intentamos mantenernos en una línea regular para seguir peleando".

¿Qué notas en el entorno? ¿Euforia y después bajón?

“Eso es normal, es la euforia del momento, decir cosas que no controlas lo que dices en ese momento. Nos viene bien que la gente esté enchufada y nos exija para bien y para mal. No les vamos a defraudar, empezando por este viernes. Vamos a pelear”