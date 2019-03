Cristian Bustos: “En Javi Fernández vi un diamante por pulir”

Los ojos de la dirección deportiva del Real Oviedo lo vieron claro: a Javier Fernández (Cartagena, 21 años) se le quedaba pequeña la Segunda B. No había tiempo que perder. Ante la competencia de otros equipos españoles, en los primeros días de enero, el club del Tartiere ya se aseguró la incorporación de un defensa al que los informes describen como “rápido, fuerte, con condiciones de sobra para jugar en otras categorías”. El central del UCAM Murcia será el próximo futbolista que emprenda el viaje hacia el Tartiere desde el fútbol del sur, el que se juega en el grupo cuarto. Una ruta cada vez más frecuentada.

“Nada más llegar a Murcia me di cuenta de que era un diamante por pulir, un jugador con unas grandes cualidades. Joven, con una gran planta. Todo apunta a que si sigue una evolución normal, va a ser un gran central”. En Soria, Cristian Bustos no se muestra sorprendido por el nuevo fichaje del Real Oviedo.

El técnico ayudante de López Garai en el Numancia convivió seis meses con Javi Fernández en el equipo universitario. “Su envergadura es bestial, es bastante rápido. Tiene muchas cualidades. Necesitará minutos para afianzarse en el ritmo de una categoría superior”. Bustos ha visionado al actual UCAM en la Segunda División B. “El año pasado, Javi hizo grandes partidos. Le he seguido este año y ha crecido aún más, está haciendo una temporada muy buena. Yo me lo esperaba por sus condiciones. Es un central a tener en cuenta en el futuro más inmediato. Me alegro por él”.

El UCAM, que sueña con el ascenso, intentó renovarle. Varios clubes de superior categoría pugnaron por firmarle. Algunos medios de comunicación en Murcia informaron, incluso, de un acuerdo entre el jugador y el Leganés. La confianza del Real Oviedo en Javi Fernández es total: el joven defensa se incorporará en julio al primer equipo azul. El central cartagenero tenía previsto ofrecer una rueda de prensa este jueves en la previa del partido contra el Atlético Sanluqueño. La comparencia se ha cancelado. Sus primeras palabras como oviedista tendrán que esperar.