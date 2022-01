"Creo que vamos a encontrar a ese delantero que nos hace falta"

Conflicto en Ucrania: Kravets y Bogdan

"Los futbolistas están bien. Todo controlado".

David Gallego compareció en rueda de prensa antes del partido de mañana viernes (21:00 horas) frente al Real Valladolid en el José Zorrilla.

Positivo de Christian Rivera

"Es una pena que cojan esta enfermedad. Lo importante es que no tengan síntomas graves y que esté bien. Estaba dando un rendimiento espectacular. Para nosotros es una baja muy sensible. Tenemos jugadores suficientes en esa posición pero nos penaliza porque tendremos menos recursos durante el partido. Es un jugador que iba a ser titular mañana, se lo había ganado".

¿Cómo está Villalba?

"Sí, es verdad que lleva dos días de malestar. Quieras o no quieras te debilita. Mañana jugamos a las 9 de la noche y tenemos tiempo. Veremos en qué condiciones llega y luego valorar si es de inicio o de final. Es un jugador que día de hoy está al 100%".

¿Oportunidad de dar un golpe encima de la mesa contra el Valladolid?

"No creo que tengamos que dar ningun golpe encima de la mesa. Es un rival que para mí es claro favorito al ascenso. Por nivel de jugadores y de entrenador. Están en una inámica muy buena. Queremos ver en qué nivel estamos a nivel competitivo. He detectado una semana de trabajo de las mejores desde que estoy en Gijón. Queremos ver cómo llega Fran. No va a ser excusa. Son condicionantes que son importantes para este partido porque el rival te exige mucho. Necesitamos ganar y competir y estamos capacitados para ganar en Valladolid".

¿Qué opinas sobre las palabras de Pedro Díaz cuando dice que jugáis mejor cuando os creéis inferiores al rival?

"Hay que entender también a los jugadores. Respeto 100% lo que dice Pedro pero él se refería a que con equipos de máximo nivel, inconscientemente te metes más en las cosas. Yo recuerdo un partido aquí ante el Mirandés e hicimos un partidazo también. Son momentos y son situaciones. Ha habido partidos de todo. Hemos hecho partidos buenos con equipos de mucho nivel y potencial. Creo que el equipo ha hecho también partidos buenos".

Plan en Zorrilla

"Lo más importante ante el Valladolid es que seamos nosotros. Creo que con nuestras armas les podemos competir y ganar. ¿Sus virtudes? Son muchas. Con jugadores de Primera División, que están arriba en la tabla... Es un rival que te fatiga mucho con balón y luego en defensa también son muy agresivos en la presión en bloque alto. Todo eso te dice de su potencial. Como sabemos que tienen tantas virtudes, sabemos que si estamos a nuestro máximo nivel podemos hacerles frente".

Partidos ante dos de arriba: Valladolid y Eibar

"Si ganamos estos dos partidos, nos dice que estamos enganchados de lleno por luchar por una plaza de promoción que es nuestro objetivo. En caso de no ganarlos... no lo quiero pensar. Quiero pensar que dentro de dos semanas estaremos más cerca de los que tenemos arriba".

¿Te preocupa Djuka si no llega un delantero?

"Evidentemente nos preocupa. No es por las aptitudes suyas sino por sus recambios. El jugador referencia que tenemos arriba es Djuka porque es el único que tiene esas caracterisiticas. Pablo Perez no está y es un interrogante. El club está haciendo lo imposible, soy optimista por naturaleza, y creo que vamos a encontrar ese jugador y vendrá a echarnos una mano. No tengo dudas porque así se me transmite. Pero trataremos de que Pablo se recupere bien si no llega. Si no, nos quedaremos muy vacíos en esa posición en cuanto a características".

¿Te garantiza el club que va a llegar un delantero?

"La seguridad no la tenemos porque sino estaría aquí. Creen que está muy avanzado pero... hasta que no se firma, las cosas cambian en un minuto. Somos optimistas porque estamos en la línea y haciendo lo imposible. Lo único que me queda es esperar, Igual que al club. Reforzando al equipo con un jugador que nos llene a todos".

Campuzano, ¿opción para ser titular en Pucela?

"Hay que ir mucho cuidado con Campuzano. Viene de mucho tiempo parado por otra lesión que no es muscular. Hay que ir poco a poco con él y viendo la carga que puede soportar. Si está para participar 60 minutos valoraremos que esté de inicio. Los jugadores tienen que entender que están para el equipo y que no siempre es determinante salir de inicio. Los importantes, siempre lo digo, es los que acaban el partido porque dan los puntos. No tengo dudas de que la afición del Sporting disfrutará mucho de Campuzano cuando esté a tono. No tengo ninguna duda".

¿Temes que un club pague la cláusula de algún jugador tuyo?

"Se habla mucho del mercado y yo me acuerdo del mercado solo cuando me preguntáis vosotros. Hay gente que se ocupa de eso. Estoy única y exclusivamente pensando en Valladolid. Os lo digo de corazón. Como no depende mí, me preocupa cero".