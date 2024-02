Cote sobre la polémica del derbi: "Entiendo al Oviedo; todos pedimos si no nos favorecen"

José Ángel Valdés 'Cote' recibió el premio a Jugador Cinco Estrellas del mes de enero en el Real Sporting de Gijón. El canterano rojiblanco agradeció a la afición por haberle votado para recibir el galardón y abrió su comparecencia ante la prensa con un mensaje de unidad. "Nos hacemos mejores unos a otros. Es gracias a los compañeros este trofeo", dijo Cote.





La rueda de prensa

Cote respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre el derbi asturiano, la polémica arbitral y el próximo encuentro frente al Real Valladolid en El Molinón.

Cómo vivió el derbi desde fuera. “Sufres más porque tienes más nervios y no puedes ayudar a tus compañeros. Solemos tener más control en los partidos y someter al rival, pero la necesidad la tenian ellos. Ya estamos

¿Cómo afecta la victoria en el derbi a la temporada? “Creo que tiene que afectar para bien. Siempre es importante ganar este tipo de partidos, siempre te refuerza la moral para afrontar lo que resta de temporada. No hay que pensar que hemos salvado la temporada, hay que estar metidos en la lucha hasta el final. Hay que seguir ahi porque va bastante temporada".

Polémica. “Entiendo a la afición del Oviedo. Todos pedimos cuando no nos favorecen. El primer penalti no sé si está dentro. Si deciden que está fuera, estará fuera. Si pitan el de Paulino me tenían que haber pitado el mío contra el Leganés. Tenemos que hablar menos de los árbitros”

¿Sufrió más en el campo ganando en el Bernabéu o desde fuera ganando el derbi? “Sufres siempre más fuera. En el campo estás jugando y siento el control de lo que hago, sufre la gente conmigo. Se sufre mucho más fuera que dentro”

¿Cuál fue el momento del derbi más crítico? “En ciertas situaciones del juego sufres. En la primera parte con Bretones nos hicieron daño. El penalti de Varane también lo sufres esperando a que no lo pite y nos vuelvan a joder”

Próximo rival: Valladolid. “Espero un gran equipo, es de los equipos más potentes de Segunda. Va a ser más dificil incluso que el del otro día, tendremos que estar incluso mejor. Espero que seamos capaces de estar al nivel que solíamos estar”

El árbitro mantiene su decisión a pesar de la llamada del VAR. “Me parece perfecto lo que hizo el árbitro. Pocas veces se vio y esperemos que tofos tengan su personalidad. Escuché a Carrión y estoy de acuerdo con él”

¿Un playoff contra el Oviedo? “Me imagino esto multiplicado por diez, pero no hay que pensar en eso. Si seguimos así lucharemos por lo más bonito de la categoría”

¿Te ha venido bien parar para descansar? “Me sentía bien fisicamente. Te fastidia mucho no estar en un partido así, pero hay que pensar en que quedan muchos más partidos de liga y hay que ayudar”.