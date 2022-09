Cote: "Messi es el único jugador que se le echa en falta si no está; al resto no"

"No me imaginaba rendir así. No piensas en hacer números. Lo que yo pensaba era estar en un nivel aceptable. Vengo a mi equipo y es una responsabilidad mayor que estar en cualquier otro equipo del mundo. Son números. Quizá en unos partidos no dé asistencias ni goles pero sí aporto en otras cosas. Lo que me preocupaba al volver era dar el nivel. Eso y la presión que me podía ejercer por estar aquí".

¿Cómo te has tomado tu lesión?

"Aceptar y asumir la lesión, es parte del oficio. Ayudar al equipo desde dentro o desde fuera, al 100%".

¿Cuánto tiempo crees que puedes estar de baja?

"Cada lesión tiene sus dificultades. Es en una parte del sóleo que te engaña porque piensas que estás bien. Este partido y el siguiente son difíciles. A partir de ahí espero que evolucione bien y estar lo antes posible. El músculo es algo traicionero y espero que salga todo bien".

¿Sentiste molestias antes de la lesión? ¿Has forzado?

"No forcé. Al fin y al cabo, el que menos quiere lesionarse soy yo. Si hubiera tenido algún tipo de riesgo no hubiese forzado. Pensé que estaba bien. A intentar recuperarse y listo".

¿La experiencia con esta lesión te ha enseñado a tener la madurez para no precipitarte en la recuperación?

"Esta lesión me vino el año pasado. Antes de jugar contra el Racing, estaba mejor que antes de otras lesiones como esta. Me lo tomaré con calma y recuperar bien. Vale más perderse 'x' partidos que no el doble. En la plantilla hay alternativas y podemos rendir todos a un nivel parejo".

¿Qué te pareció el partido ante el Racing? ¿Crees que el equipo acusó tu baja?

"Una vez ellos se adelantan, entramos en precipitaciones y prisas. Debemos de mejorar en eso. Solo conozco un jugador que se puede echar en falta si no juega, que es Messi. Al resto no se nos echa en falta. Diego tiene un potencial enorme, unas condiciones muy buenas. Es fuerte, rápido. Toca el balón y cuando lo toca sientes ese golpeo de buen toque. Lo tiene todo. Hay que darle la confianza, estar tranquilos con él. Tiene las capacidades para poder rendir perfectamente. Si este fin de semana le toca jugar espero que lo haga perfectamente".

¿Te has planteado retirarte en el Sporting?

"Estar aquí es un orgullo. Es el club que me lo dio todo. Entré con 8 años aqui y pasé por todos los equipos. Es una responsabilidad mayor que cuando me fui. Cuando eres canterano te perdonan todo, pero ahora me exigen porque soy veterano y lo entiendo. Si quisera retirarme me iria a otro lado, no me iría al Sporting. Vengo a aportar lo mejor de mí. En otro lado no tendria criticas".