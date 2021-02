ESCUCHA LA ENTREVISTA A IÑAKI TEJADA EN DCA.

Conoce muy bien el Sporting y, aunque fuera por menos tiempo, también compartió jornadas de trabajo en el Espanyol. Como miembro de los dos cuerpos técnicos, Iñaki Tejada aporta una visión interesante del partido del domingo. En Deportes COPE Asturias ha analizado este jueves la cita de El Molinón.

“El Sporting tiene buenos jugadores y ha conseguido hacer un bloque. Como entrenador, me siento identificado con el grupo. Ahí el Sporting iguala al Espanyol e incluso lo puede superar”, explica. “Sí, me recuerda al del último ascenso. Lo que más me llama del Sporting este año es que nos sentimos identificados con el equipo. Independientemente del resultado y del juego de un día u otro, me siento identificado. 'Esto es el Sporting', pienso. Y me recuerda un poco, sí. Me gustaba tanto aquel como este. Veo un once con chavales que han pasado por el B, por el juvenil, con años de estancia en Mareo... y me agrada mucho”, recalca.

Sobre el Espanyol, Iñaki Tejada aporta un dato que muestra el gran potencial del conjunto que visita Gijón: “El once del domingo podría ser perfectamente un once de la pasada temporada. Tiene una plantilla con un perfil de jugadores, todos ellos, de Primera. ¿Raúl de Tomás y Embarba? Son buenos, sí, no nos vamos a engañar... Nos llegaron en diciembre tras un esfuerzo económico muy grande del club. Dieron un buen rendimiento. Pero hay mucho más en esa plantilla. Estábamos jugando Liga Europa”, recuerda.

Tejada asegura estar en un proceso vital “nuevo, preparado e ilusionado con lo que venga”. Tras su salida del Sporting, reconoce que se enfrentó a una etapa compleja: “Me costó volver a El Molinón. Creo que solo he ido una o dos veces. El paso fue duro, muy duro. Me costaba... Tenía diferentes sentimientos y emociones. Ese período ya lo he pasado, me preparé para ello, pero fue muy costoso. Ahora estaría encantado de ir todos los domingos a ver a este equipo”.

El intento del Sporting con Raúl de Tomás

Durante la entrevista en DCA, el extécnico del Sporting desvela los intentos del club para fichar a Raúl de Tomás en el verano de 2015, tras el ascenso a Primera del equipo entrenado por Abelardo. “Era uno de los candidatos. Era el perfil que buscábamos en aquella época: jugadores sin experiencia, cesiones que nos dieran una calidad que igual no teníamos. Miramos las opciones de Raúl de Tomás, Mariano, Rodri... De ese perfil. Al final llegaron Omar (Mascarell), Halilovic y Sanabria. Raúl (de Tomás) era uno de ellos. Por un motivo u otro, no se pudo concretar”, cuenta sobre el ahora delantero del Espanyol.