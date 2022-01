Costas: "No competimos y nos pasaron por encima"

David Costas analizó la dura derrota ante el Tenerife y habló del futuro inmediato que pasa por recibir al líder, el Almería, en el Carlos Tartiere.

Razones de la debacle

"Desde el minuto 1 no competimos. Salimos dormidos, nos metieron dos goles rápido y no fuimos capaces de recomponernos. Hay días malos individualmente pero solemos competir,. El otro día fue un día malo colectivo y nos pasaron por encima".

¿Cómo se explica la diferencia entre el partido ante el Eibar y el del Tenerife?

"A veces sales relajado, no le das la importancia que le tienes que dar al partido. Pierdes todos los duelos, tienes un día desastroso, te pasan por encima... Ahora toca resetear, limpiar la cabeza y pensar en lo que viene".

¿Qué enseñanza sacáis de esta derrota?

"Que el partido empieza en el minuto 1, no en el 20. Ellos salieron más enchufados que nosotros. Nada más empezar tienen una ocasión en el centro lateral y en la siguiente nos meten gol. ¿Enseñanza? Que en Segunda, que es una categoría muy jodida, hay que competir desde el primer minuto porque si no... pasan estas cosas".

¿Afecta esta derrota a las opciones de playoff?

"Yo no pienso a largo plazo. Pienso partido a partido. Ya veis lo que cuesta, nos está costando ganar fuera. ¿El playoff? Se verá al final. Hay que pensar en Almería. En ganar".

Clave de la goleada

"La concentración. Todos los días puedes tener compañeros que no tengan el día. Pero el otro día lo tuvimos todos. No se salva nadie. No hemos competido".

¿Cómo se afronta ahora el partido ante el Almería?

"Es un partido difícil contra el líder. Estamos en el Tartiere, con nuestra gente, que espero que vengan. Saldremos a ganar porque nos hace falta, porque lo necesitamos. Partido importante para seguir adelante con nuestro objetivo. A ganar".

La goleada frente al Tenerife 'estropea' el goalaverage

"No me importaría que el goalaverage fuera incluso peor si estuviéramos más arriba. Son números y queda bonito, pero ojalá levásemos muchos más goles en contra y más victorias. Lo que importa son los tres puntos y nos debemos fijar más en eso que en este tema".

La marcha de Arribas, ¿hace que se necesite otro central?

"En la plantilla hay jugadores de sobra. Eso es tema de dirección deportiva y entrenador. Estoy contento con mi equipo, voy a muerte con ellos. Si hace falta subirá alguien del filial y competirá como uno más, como pasó en Ponferrada. Es cosa del míster y dirección deportiva, que son los que tienen que tomar decisiones".