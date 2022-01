Corral: "Queremos recuperar aficionados y presencia en el Tartiere"

Número de abonados y motivo por el cual la campaña de abonados sale después de las fiestas

"Aproximadamente tenemos 15.500 abonados. Nuestra intención era sacar la campaña antes de Navidad pero el contacto con las autoridades sanitarias y la evolución de la pandemia nos hacía ser prudentes por las posibles restricciones de aforo al estadio. Decidimos ir adaptándonos a la medida de que saliesen esas restricciones. Es el momento de no esperar más y ponerla en marcha".

¿Oportunidad perdida de regalar 'oviedismo' en estas fiestas?

"Lógicamente es una oportundad perdida para nosotros pero tenemos que ir adaptándonos a estas cosas. Teníamos preparada la campaña y las creatividades de 'regala oviedismo' y estas cosas pero... Estamos convencidos de que la campaña saldrá bien. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en tema precios adaptándonos a gente que lo está pasando mal. Que el tema económico no sea un problema para ir al estadio"

Razón de la baja de afluencia al estadio

"Hay aspectos particulares como el tema del parking, la suspensión de las líneas azules... que pueden afectar. Pero es una caída generalizada en todos los sitios. Incluso en clubes europeos. No se puede vivir el fútbol como antes, en esos rituales previos y post para disfrutar. Eso no se puede hacer y empuja a que la gente decida disfrutar del fútbol de otra manera. Y equilibrar eso con lo que todo el mundo quiere que es tener un buen equipo".

Objetivo de la campaña de abonados de la segunda vuelta

"No hay objetivo. Lo que queremos es que venga cuanta más gente mejor. Que el impedimiento económico no sea un lastre para poder venir al fútbol. Lo que queremos es que el equipo ilusione y que siga esta línea. Que al final de temporada podamos recuperar aficionados y presencia en el Tartiere pese a la tendencia generalizada. Queremos revertirla desde el Real Oviedo y que el tema precio no sea un condicionante".

Campaña 2022/2023

"Cuando hicimos el planteamiento de esta campaña de abonados ya hemos tenido en cuenta la estrategia a seguir de la campaña de la siguiente temporada. Pese a que el tema económico es importante, nuestro objetivo es que el precio del abono para ver al Real Oviedo sea justo. Esto lo hemos cambiado poco a poco con el paso de los años incluyendo nuvas categorías. Las peñas nos pusieron sus inquietudes encima de la mesa aunque lo recibimos con cierta cautela. Lo tendremos en cuenta para la próxima temporada: los socios del club que más veces asistan a ver los partidos se verán beneficiados. Luego habrá ajustes pertinentes por la evolución de la vida y nuestros costes, como en cualquier empresa. Pero queremos que el aficionado esté cómodo en el estadio y con el precio que paga por ver al Real Oviedo".