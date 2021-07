Pierre Cornud: "El Real Oviedo es un paso adelante en mi carrera"

Pierre Cornud fue presentado este mediodía en la sala de prensa del Carlos Tartiere como nuevo jugador del Real oviedo. El lateral francés, que llega al conujnto azul tras haber firmado una bena campaña en el Sabadell, es el primer fichaje del Real Oviedo para la temporada 2021/2022.

Sobre su llegada al Real Oviedo

No había escuchado interés del Oviedo. Empezaba con mis representantes, el club estaba interesado. Tuve la llamada con Rubén, me presentó el proyecto y me gustó. Conozco el club. El proyecto que quiere hacer Rubén, es interesante.

¿Qué significa?

Lo veo como un paso adelante en mi carrera. Estuve con el filial y vi la exigencia que tiene el club. Siempre hay responsabilidad. Estoy dispuesto a darlo todo. Y mostrar mis cualidades

¿Cuánto influye en su vuelta conocer el club?

Influye mucho, cuando conoces ciudad y club, conoces quién está en el club. Conoces jugadores. Ayuda mucho en el momento de decidirse a la hora de ir a un club o a otro.

¿Qué ha mejorado en Sabadell?

En el Sabadell he jugado en una posición un poco diferente, porque jugaba en el carril. Con el entrenador he trabajado mucho a nivel defensivo, me ayudó a posicionarme, cómo defender con cinco, con cuatro. Me ha ayudado mucho a todos los niveles.

¿Qué le transmitió Rubén Reyes?

Me dijo que me quería para este año, que me vio en el Sabadell y que le había gustado. Insistió para que viniera. Conociendo a los jugadores, he tomado la mejor decisión.

Sobre su salida del Vetusta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El año en el que me fui en diciembre me llamó el Ibiza, jugaban playoff. Hablamos con el Mallorca, que decidió cederme ahí para estar un poco más arriba.

¿Objetivo de esta temporada?

El objetivo es siempre estar lo más arriba posible. Pero eso hay que trabajarlo y la exigencia será máxima. Quiero estar aquí para darlo todo. Trabajar para dar lo máximo posible.





Acompañando al jugador en su presentación estuvo el vicepresidente de la entidad, Manuel Paredes, que abordó dos temas sobre la actuialidad social del club.

Campaña de abonados y límite salarial

Estamos diseñándola. Este mes la vamos a presentar. En cuanto la tengamos ultimada, para allá irá. Es importante de cara al tope salarial. En cuanto al límite aún no está definido por La Liga. No lo sabemos aún.

Sobre la vuelta del público

No hay nada nuevo, estamos a la espera de la decisión de las autoridades competentes. Partiendo de la última noticia muy buena de que volverá la gente a los estadios. Estamos pendientes del tanto por ciento de capacidad que puedan entrar.