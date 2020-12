“La Copa me motiva lo mismo que LaLiga. Estamos al servicio de una entidad. Como entrenador, cualquier partido es motivante”. Así afronta David Gallego el estreno de su equipo en la Copa del Rey. El Sporting jugará este miércoles ante el Quintanar del Rey su primer encuentro en esta competición (18:00 horas, Ciudad Deportiva Andrés Iniesta).

El técnico rojiblanco no tiene en cuenta la eliminación sufrida por el Sporting la pasada temporada a manos de otro Tercera División, el Zamora. Para David Gallego, “lo que sucedió el año pasado, ya pasó. Este año es diferente, hay un rival diferente”, explica. El entrenador admite que “la prioridad es siempre el siguiente partido. Es el Quintanar y tenemos que hacer lo máximo para poder ganarles”.

Los sportinguistas tendrán que cuadrar todas las piezas para elaborar una alineación donde siempre tienen que estar presentes, al menos, siete futbolistas del primer equipo. “Como en cada partido, buscaremos el mejor once para ese partido. Así se hará. La normativa condiciona para hacer el once, pero es ninguna complicación. Tenemos muy claro qué once puede participar”, reconoce el entrenador.

David Gallego ha confirmado que Marc Valiente y Cristian Salvador están disponibles para este encuentro. “Otra cosa es la carga de minutos que puedan tener, pero es una alegría inmensa tenerlos para la Copa”, explica. Además, el técnico apunta que en el centro del campo estarán presentes únicamente futbolistas de la primera plantilla. “Es la línea más delicada, tendrán que repetir jugadores (respecto a LaLiga), pero no habrá problema”.