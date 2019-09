¿Convence este Sporting?

Los resultados y el juego del Sporting están generando múltiples debates en el entorno rojiblanco. Este martes, el entrenador, José Alberto López, ha defendido con convicción la idea del equipo. En Deportes COPE Asturias, como cada martes, el Bar Deportivo Carling Goal ha acogido diferentes opiniones, algunas de ellas contrapuestas.

A Ángel Cabranes, periodista de La Nueva España, le gustó el Sporting del pasado domingo. “Dio respuesta a esa demanda de un equipo más ofensivo, más atrevido. Hubo una apuesta por tener el balón y someter al rival con la pelota. Vi al equipo con personalidad para persistir pese a cometer alguna pérdida. Ese atrevimiento hay que premiarlo, y darle continuidad. El año pasado se demandaba un 'plan B' porque solo había fútbol directo; ahora se está intentando hacer algo diferente y eso me gustó”, explica.

De diferente manera lo ve José Ramón Rodríguez (Diario AS), quien cree que “a José Alberto le falta autocrítica, porque el equipo no llega, no tiene fútbol de ataque, hay que decirlo así de rotundo”. El periodista expone dos estadísticas: “El Sporting es el equipo que menos saques de esquina tiene a favor y es el segundo de LaLiga que menos veces toca el balón en el área rival. La media del Sporting es de un gol por partido. Un equipo que aspira a estar arriba, con esa media, demasiado lejos no va a llegar. ¿A qué llamamos jugar bien? No me sirve lo de las 'triangulaciones'... Además, otra vez se acabó perdiendo la posesión contra el Deportivo. Las cosas bonitas, lejos del área rival, no sirven”.